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09.02.2022 01:40
Рубрика: Общество

Вход на "Сферум" откроют через ЕСИА

Текст: Евгения Добрынина
Российская газета - Федеральный выпуск № 28(8676)
В 2022 году на образовательной платформе "Сферум" можно будет зарегистрироваться через ЕСИА - единую систему идентификации и аутентификации.

Профиль на платформе можно будет подтвердить с помощью той же учетной записи, что нужна для доступа на портал госуслуг.

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС
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Платформа "Сферум" запущена при поддержке Минпросвещения в рамках создания "Цифровой образовательной среды". "Сферум" поможет поддерживать образовательный процесс, даже если по каким-то причинам, например, болезнь или дистант, школьник не сможет присутствовать в школе. Подключение и использование "Сферума" бесплатное.

Сейчас идет эксперимент по апробации платформы. "Мы регулярно общаемся с родителями, учителями. Особое внимание уделяем вопросам информационной безопасности, - сообщили в "Сферуме". - Процесс регистрации построен так, чтобы максимально исключить возможность входа посторонних лиц. Присоединиться к школе и классу можно только после получения подтверждения от администратора платформы, у которого есть списки учеников, учителей, родителей и законных опекунов. Это значительно снижает вероятность проникновения в закрытые группы нежелательных пользователей".

В случае подозрительных действий пользователи закрытых групп всегда могут заблокировать "чужих" и отправить жалобу модератору.

Между тем

Свои обращения по работе платформы можно направлять по горячей линии +7 (495) 984-89-19, через сайт минпросвещения или по электронной почте info@edu.gov.ru.

Общество Образование Правительство Минпросвещения

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