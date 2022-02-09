Вячеслав Лебедев: Верховный суд вновь изучит практику по делам о самообороне

Председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев сообщил, что за год суды прекратили уголовное преследование в 36 процентах дел, когда граждан обвиняли в превышении пределов необходимой обороны. Всего за год было рассмотрено 1092 дела по обвинениям в нарушении правил самообороны.

Заявление прозвучало на совещании судей судов общей юрисдикции и арбитражных судов. Вячеслав Лебедев отметил, что Верховный суд России не раз давал разъяснения по вопросам допустимой самообороны. По его словам, в этом году Верховный суд вновь изучит данный вопрос и подготовит новые разъяснения.

Напомним, недавно группа депутатов направила на отзыв в правительство законопроект, предлагающий по сути закрепить в УК правило "мой дом - моя крепость". Впрочем, некоторые эксперты высказывают мнение, что по сути проект мало, что меняет, так как и сегодня закон разрешает человеку защищать свою жизнь всеми способами. Такие правовые позиции высказывает и Верховный суд России. Однако строго говоря, "карт-бланш" на самооборону появляется лишь в случаях, когда есть явная угроза. На практике нередко суды и правоохранители не верят, что угроза была реальной и обвиняют человека, применившего силу для защиты, либо в превышении пределов необходимой самообороны, либо вообще в насилии, не признавая даже сам факт обороны. Поэтому практика будет совершенствоваться, Верховный суд России намерен продолжать работу в этом направлении.