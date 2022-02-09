Внезапную сердечную смерть можно предотвратить

Одной из важных целей национального проекта "Здравоохранение", который реализуется в нашей стране с 2019 года, является сокращение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. Как заявил главный внештатный специалист - кардиолог Минздрава России по Центральному, Уральскому, Сибирскому и Дальневосточному федеральным округам, академик РАН Сергей Бойцов, оно является основным резервом роста показателей продолжительности жизни.

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Согласно Федеральному проекту "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями", основной упор должен быть сделан на борьбу с острым коронарным синдромом (главным образом, инфарктом миокарда) и острыми нарушениями мозгового кровообращения (прежде всего, инсультами). Мероприятия проекта подразумевали оснащение стационаров новым оборудованием, внедрение новых технологий и препаратов, обучение медицинского персонала.

Эффективность лечения ССЗ во многом зависит от скорости оказания квалифицированной врачебной помощи. Дмитрий Давыдов в своем проекте " 20 идей по развитию России " обращает внимание на то, что значительная часть сердечно-сосудистых катастроф происходит внезапно, часто - на улице, в общественных местах или там, где недоступна экстренная медицинская помощь.

Он приводит данные из мета-обзора китайских врачей, который обобщили результаты многих исследований этой проблемы. Согласно его результатам, за последние 40 лет средний процент выживаемости при внебольничной остановке сердца составил 8,8 процента, но в случаях, когда очевидцами была предпринята сердечно-легочная реанимация (СЛР) до приезда бригады скорой помощи, выживаемость оказалась значимо выше - 11,7 процента. Но наиболее эффективной мерой является стимуляция электрическим током (дефибрилляция).

Остроту проблемы - внезапной смерти при остановке сердца - не раз отмечали специалисты. "Внезапная сердечная смерть распространена как среди пожилых, так и среди молодых людей, отмечает заместитель директора по научной работе Института кардиохирургии им. В. И. Бураковского НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева Минздрава РФ, академик РАН Юрий Бузиашвили. - Разница в причине развития патологии. У молодых преобладают кардиомиопатия (поражение миокарда), миокардит, в зрелом возрасте к этому чаще приводят ишемическая болезнь сердца, клапанные пороки и сердечная недостаточность. К сожалению, внезапная смерть нередко служит их первым и единственным симптомом. Возраст риска у мужчин 25-55 лет, у женщин - 35-60 лет".

Однако масштабы явления до сих пор изучены мало. Согласно отчету экспертов НЦССХ им. Бакулева, представленному на конференции молодых ученых Саратовского НИИ кардиологии в 2014 году, частота внезапной сердечной смерти составляет от 450 до 600 тысяч человек ежегодно. По другим источникам, таких смертей в год от 150 до 300 тысяч.

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"Внезапная остановка сердца - это один из двух основных сценариев смерти от сердечно-сосудистого заболевания, - рассказал "РГ" заведующий научным отделом нарушений ритма и проводимости медицинского научного центра МГУ им. М. В. Ломоносова, профессор кафедры сердечно-сосудистой хирургии РНИМУ им. Н.И. Пирогова Андрей Ардашев. - Человек либо постепенно угасает, либо умирает внезапно вследствие фатальной желудочковой аритмии. Эта проблема лежит в основе низкой продолжительности жизни мужского населения - у нас 40 процентов мужчин не доживают до 60 лет. Из 10 больных, у которых это произойдет вне медицинского стационара, выживет лишь 1-2, а 8-9 умрут. Но эта проблема фактически замалчивается, реальная статистика отсутствует. Однако в отдельных регионах был проведен ряд исследований, и если экстраполировать их данные на все население, то за год получается от 250 до 500 тысяч внезапных смертей".

В 90 процентов случаев внезапная остановка сердца случается вне стен больницы. Если больному повезло и рядом оказался человек, способный провести непрямой массаж сердца, шансы выжить возрастают. Но для этого необходимо "запустить" сердце не позднее, чем через 4-5 минут после того, как оно остановилось. Однако согласно законодательству, оказывать такую помощь в нашей стране имеют право только специально обученные люди - врачи и сотрудники МЧС. Если попытается помочь любой другой гражданин, даже владеющий приемами оказания первой помощи, он рискует столкнуться с правовыми последствиями, если что-то пойдет не так.

"Наиболее частой причиной внезапной остановки сердца (ВОС) у взрослых является фибрилляция (беспорядочное сокращение сердечной мышцы, аритмия. - Ред.) желудочков, при которой первичные реанимационные мероприятия (непрямой массаж сердца, искусственная вентиляция легких) являются малоэффективными, - сообщили "РГ" в компании "Академия безопасности", которая занимается обучением правилам оказания первой помощи. - Своевременное применение автоматических наружных дефибрилляторов (АНД) решает эту проблему и позволяет исключить ошибки неподготовленного "спасателя" благодаря четким инструкциям (включая голосовые), визуальным схемам и алгоритму действия, исключающему нанесение вреда здоровью пострадавшего. Расположение АНД в шаговой доступности в местах скопления людей изрядно повышает шанс на выживание пострадавшего с фибрилляцией желудочков, поскольку применение АНД наиболее эффективно в течение первых 3 минут после ВОС".

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Именно в связи с пониманием этой проблемы группа депутатов Государственной Думы во главе с членом Комитета по труду, социальной политике и делам пенсионеров Андреем Исаевым инициировала поправки к федеральному закону "Об основах охраны здоровья населения в Российской Федерации", которые расширяют понятие первой помощи и определяют возможность использования автоматических наружных дефибрилляторов - устройств, которые позволяют "завести" остановившееся сердце.

Законопроект прошел первое чтение в Госдуме в марте 2019 года. Его авторы заявили, что монтаж автоматических наружных дефибрилляторов позволит спасти жизни многих россиян. По мнению некоторых экспертов, расходы на проект несопоставимы с его практической пользой, поскольку установить оборудование мало - надо еще научить население им пользоваться. В июле 2021 года Госдума продолжила рассмотрение законопроекта, в частности, статьи 31 "Первая помощь". В части 7 этой статьи говорится: "Оказание первой помощи с использованием таких медицинских изделий, как автоматические наружные дефибрилляторы, с учетом принципа их действия, относится к базовой первой помощи. Правила размещения, информирования об использовании автоматических наружных дефибрилляторов и требования к объектам для размещения автоматических наружных дефибрилляторов в Российской Федерации утверждаются Правительством Российской Федерации". Дальнейшее рассмотрение законопроекта внесено в план весенней сессии Госдумы. Но дискуссии в СМИ по этой тематике продолжаются.

Так, некоторые оппоненты законопроекта об АНД заявляли, что неквалифицированный человек не поможет, а скорее навредит в ситуации внезапной остановки сердца. Но эти опасения необоснованны. АНД учитывает электрическое сопротивление тканей тела, рост и вес пациента, автоматически обеспечивая полярность электродов и оптимальную мощность электрического разряда. Компактность и малый вес позволяют переносить и удобно размешать дефибриллятор рядом с пациентом. Электроды АНД приклеиваются к грудной клетке пациента, позволяя освободить руки спасателя. В алгоритм работы прибора включена "защита от дурака" - прибор не даст электрический разряд, если считанные им показания сердечного ритма покажут, что пациент в этом не нуждается. Во-вторых, дефибрилляторы оснащены голосовыми подсказками, в которых пошагово зафиксировано, какие действия нужно предпринять.

Тем не менее решать проблему внезапной смерти необходимо комплексно, считает профессор Андрей Ардашев.

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"Эталонные исследования, проведенные, например, в Италии, показали, что установка дефибрилляторов в общественных местах плюс оснащение ими экстренных служб - пожарных, парамедиков, полицейских - и обучение этого персонала правилам оказания такой помощи доказательно повышают выживаемость. Но тут необходим комплексный подход - не просто установка дефибрилляторов, а широкое информирование населения, обучение, разъяснение. Потому что нужно не просто использовать устройство - важно понимать, в каком положении должен находиться этот человек, как очистить его дыхательные пути, важно затем как можно быстрее доставить его в стационар и т.д. То есть это должна быть целая программа по сокращению внезапной сердечной смертности".

Тем не менее во многих развитых странах использование АНД уже доказало свою эффективность, подчеркивает Дмитрий Давыдов.

Исследование, проведенное в США и Канаде в 2005-2007 годах, показало, что их применение в несколько раз увеличивает шанс на выживание: в 38 процентах случаях, когда АНД применили до приезда скорой помощи, пациенты выжили. По оценкам экспертов, на сегодняшний день в США, благодаря использованию АНД, простые прохожие спасают до около 1700 жизней в год. Ранняя дефибрилляция играет основную роль в успешном восстановлении сердечной деятельности при остановке кровообращения вызванной фибрилляцией желудочков, причем в большинстве случаев достаточно лишь одного разряда.

Есть определенный опыт использования АНД и в нашей стране - ими оснащены медпункты, которые в Москве, в частности, располагаются на всех ж/д вокзалах и в аэропортах. Присутствуют там и медики, способные оказать профессиональную помощь. Однако общественных пространств, где может потребоваться дефибриллятор, гораздо больше. В европейских городах АНД расположены в торговых центрах, возле зданий городской мэрии, на стадионах, в парках и в самых неожиданных, казалось бы, местах: во Франции, например, они встречаются даже в общественных туалетах. В нашей стране ими не оснащены даже медицинские кабинеты в школах и вузах, хотя случаи внезапной смерти детей в образовательных учреждениях в 70 процентах случаев происходят из-за внезапной остановки сердца на уроках физкультуры.

Если поправки к закону, которые легализует доврачебную помощь при внезапной остановке сердца, будут приняты, в стране появятся АНД в общественных местах. Но помимо законодательной поддержки и наличия необходимого оборудования, необходимо вовлечь и обычных людей в спасательные операции. В этом вопросе интересен опыт Сингапура, отмечает Дмитрий Давыдов на своем портале 20idei.ru.

В 2015 году Служба защиты граждан МВД Сингапура объявила о разработке специального мобильного приложения, позволяющего пользователям получать уведомления о необходимости экстренной помощи поблизости. Как только служба спасения регистрирует случай внезапной остановки сердца, пользователи, находящиеся в радиусе 400 метров от места происшествия, моментально получают уведомление с точными координатами. Но помимо описания локации, где требуется помощь, в приложении также отображаются ближайшие доступные АНД, которые установлены по всей стране.

В случае, если пользователь решил откликнуться на уведомление и оказать помощь на месте, он делает соответствующую отметку в приложении.

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Приложение отслеживает геопозицию и высылает уведомления, только если пользователь добровольно включил активный режим. Кроме того, в приложении содержатся обучающие материалы о том, как проводить сердечно-легочную реанимацию и пользоваться АНД, а также ответы на часто задаваемые вопросы. Пользователь также должен пройти верификацию личности и изучить инструкцию по оказанию помощи. Таким образом, каждый житель имеет возможность стать волонтером в случаях внебольничной остановки сердца, оказав реанимационную помощь до приезда экстренных служб и тем самым увеличив шанс на спасение.

К апрелю 2018 года приложение было установлено 80 тысяч раз, 1700 пользователей откликнулись на уведомления об остановке сердца и оказали необходимую помощь. Учитывая успешный опыт вовлечения граждан в борьбу с внезапной сердечной смертью, служба спасения Сингапура расширила функционал приложения, позволив пользователям-волонтерам, находящимся поблизости, участвовать и в тушении мелких пожаров до приезда пожарной бригады.

Дмитрий Давыдов предлагает одновременно с вступлением в силу поправок к закону, позволяющих оказывать доврачебную помощь при остановке сердца, запустить аналогичное сингапурскому мобильное приложение, позволяющее ускорить начало реанимации.

По его мнению, это приложение как раз и может стать инструментом массового вовлечения общества в спасение жизней. Разработать приложение можно на базе правительственных информационных систем, что не потребует существенных вложений. Также автор проекта "20 идей" предложил в рамках квоты на социальную рекламу популяризировать приложение в СМИ, продвигая идею важности совместных усилий для борьбы внезапной сердечной смертью. Уверен, что, когда люди будут вовлечены в оказание неотложной помощи, выживаемость после остановки сердца значительно увеличится. Он надеется, что это предложение найдет поддержку государства, благодаря чему в России могут быть сохранены тысячи жизней.

Комментарий

Андрей Исаев, член Комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам пенсионеров:

- Актуальность проблемы внезапной смерти, к сожалению, увеличивается. Остановка сердца может произойти по разным причинам. При острой сердечной недостаточности, например, достаточно запустить сердце, и уже через несколько дней человек будет практически здоров. Представьте, что он упал в выходной день в торговом центре или на стадионе, куда "Скорая помощь" быстро не проберется - так в нашей стране умирают десятки тысяч человек. А сейчас и COVID-19 оказывает негативное влияние на здоровье сердечно-сосудистой системы, риски только обострились.

Оппоненты законопроекта считают, что установка автоматических наружных дефибрилляторов (АНД) может быть опасна. Я уверен, что эти опасения напрасны, потому что закон написан очень осторожно - порядок установки и использования АНД определяет правительство РФ. В нем можно указать, например, что пользоваться устройством могут только люди, прошедшие специальное обучение. К тому же это умный прибор - он сам снимает ЭКГ и способен принять решение о том, есть ли остановка сердца или нет и требуется ли разряд.

Я считаю, что есть все основания принять закон, он легализует само понятие наружных дефибрилляторов и дает правительству посыл - разработать постановление, в котором можно подстраховаться от всех возможных неприятных случаев. Но пусть хотя бы первый важный шаг будет сделан.