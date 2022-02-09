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09.02.2022 17:13
Рубрика: В мире

Во Франции горит фабрика по производству денег

Текст: Юрий Нечаев
Фото: Céline CASTELLA / AFP Фото: Céline CASTELLA / AFP
Фото: Céline CASTELLA / AFP

В типографии Банка Франции в коммуне Шамальере прозошло возгорание. По словам префекта департамента Пюи-де-Дом Филиппа Шопена, прибывшего на место происшествия, в борьбе с огнем задействовано 70 пожарных, которым удалось к полудню локализовать возгорание.

Фото: REUTERS/Benoit Tessier
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Префектура сообщила о 39 пострадавших от угарного газа, 10 из них доставлены в больницу. Власти просят население оставаться дома и не открывать окна.

Twitter-аккаунт Банка Франции сообщает, что "пожар находится под контролем, объект эвакуирован, а сотрудники в безопасности".

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