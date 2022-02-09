Во Франции горит фабрика по производству денег

В типографии Банка Франции в коммуне Шамальере прозошло возгорание. По словам префекта департамента Пюи-де-Дом Филиппа Шопена, прибывшего на место происшествия, в борьбе с огнем задействовано 70 пожарных, которым удалось к полудню локализовать возгорание.

Префектура сообщила о 39 пострадавших от угарного газа, 10 из них доставлены в больницу. Власти просят население оставаться дома и не открывать окна.

Twitter-аккаунт Банка Франции сообщает, что "пожар находится под контролем, объект эвакуирован, а сотрудники в безопасности".