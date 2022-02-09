ВОЗ сообщила о снижении заболеваемости COVID-19 в мире и росте смертности

В мире более 19 миллионов человек заразились за неделю коронавирусной инфекцией, из них почти 68 тысяч - скончались. Об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). По ее данным, число летальных исходов увеличилось на 7% по сравнению с предыдущими семью днями, при этом количество заражений снизилось на 17%.

Увеличение числа заболевших отмечено в Восточном Средиземноморье (на 36%). В то же время снижение зафиксировано в Америке (на 36%), Юго-Восточной Азии (на 32%), в Африке (на 22%), в Европе (на 7%), пишет ТАСС.

Смертность выросла в Юго-Восточной Азии - на 67%, Восточном Средиземноморье - на 45% и Европе - на 2%. В Африке и в Западно-Тихоокеанском регионе она уменьшилась на 7% и 5% соответственно.

В ВОЗ отмечают, что за минувшую неделю в мире "усилилось превалирование "омикрон"-варианта", его обнаруживают почти во всех странах. При этом, многие государства, которые ранее сообщали о росте числа случаев заражения из-за "омикрона", теперь информируют о снижении количества заболевших

Эксперты обращают внимание на продолжающееся быстрое распространение в мире "омикрона" и снижение доли других вариантов коронавируса. За последние 30 дней "омикрон" был обнаружен в 96,7% образцов биоматериала, а "дельта"-вариант - лишь в 3,3% образцов.