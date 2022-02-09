Возле мэрии Днепра белорусский флаг заменили на оппозиционный

Очередной провокационный шаг предприняли власти Украины в отношении Республики Беларусь. С глубоким разочарованием восприняла дипломатическая миссия РБ информацию о замене у здания городского совета Днепра государственного флага ее страны на символику коллаборационистов и карателей белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. Сообщение об этом размещено 9 февраля на информационном портале белорусского посольства в Киеве.

В этой связи посол Беларуси на Украине Игорь Сокол направил обращение в адрес мэра украинского города Бориса Филатова, в котором заявлено, что подобное решение местных властей "оскорбляет лучшие чувства большинства белорусов, с трепетом относящихся к государственным символам своей страны, "под которыми белорусский народ выстроил свое суверенное и независимое государство".

Высокопоставленный дипломат выразил готовность лично встретиться с украинским мэром, чтобы привести веские аргументы необходимости возвращения к конструктивному и взаимовыгодному взаимодействию на уровне городов и регионов двух стран, "а также для доведения объективной информации о процессах, проходящих в Республике Беларусь".