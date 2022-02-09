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Рубрика: Общество

Врач Лесков заявил, что невозможно определить заражение "омикроном" по насморку

Заложенность носа и выделения из него бывают и про COVID-19, и при ОРВИ. В большинстве случаев человек сам не сможет определить наличие коронавирусной инфекции в организме. Без ПЦР-теста не обойтись.

Фото: Сергей Куксин
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"Ковидный насморк от нековидного не отличается, к сожалению, ничем", - заявил в эфире радио Sputnik врач-отоларинголог Иван Лесков. Он напомнил, что пациенты, заразившиеся штаммом "омикрон" обычно жалуются на неприятные ощущения в горле, заложенность носа, а затем и выделения из него: водянистые, слизистые, иногда гнойные.

А вот потери обоняния нет. "Вирус более лояльный к нам и не оказывает такого жесткого влияния на обонятельный эпителий, точнее, на поддерживающие клетки", - объяснил врач.

Так как человек не знает, есть ли у него SARS-CoV-2 или нет, он может активно заражать окружающих. "Первые два-три дня такой человек очень опасен в плане заражения, потом опасность снижается. Человек перестает быть заразным примерно через пять-десять дней", - добави Лесков.

Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

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