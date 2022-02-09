Врач объяснила, в каких случаях нельзя сбивать температуру у ребенка при ОРВИ

Одна из распространенных ошибок в лечении респираторных инфекций у детей, включая и коронавирусную, - снижение с помощью лекарств повышенной температуры тела. Если ребенок спокойно переносит повышенную температуру, то не нужно сразу ее сбивать, сообщила врач-педиатр "Инвитро-Урал" Алена Михайлова.

"Повышение температуры при респираторной вирусной инфекции - это проявление защиты организма. Жаропонижающие препараты имеет смысл принимать при температуре 38,5 и выше. Но если ребенок плохо переносит повышение температуры, у него раньше были судороги на нее, черепно-мозговые травмы в анамнезе, то следует снижать температуру уже с 38 градусов", - сказала Михайлова.

Врач также объяснила, когда родители должны обратиться за врачебной помощью.

"Опасно заниматься самолечением, если у ребенка нарастают симптомы заболевания. Это могут быть длительное повышение температуры тела, которая не снижается, расстройство желудочно-кишечного тракта (диарея, рвота), особенно у маленьких детей (до 5 лет). Также опасные симптомы - появление одышки, нарастающая интоксикация. Все эти проявления требуют обращения к врачу и назначения необходимого лечения", - предупредила Михайлова.

Еще одна серьезная ошибка - прием антибиотиков при первых признаках ОРВИ. "Как известно, антибактериальные препараты не действуют на вирусы, поэтому прием антибиотиков во многих случаях не только не нужен, но и может нанести вред организму ребенка", - подчеркнула врач.

Педиатр развеяла еще один миф о лечении ОРВИ - обязательное соблюдение постельного режима.

"Если ребенок активный, чувствует себя нормально, то нет необходимости заставлять его оставаться в постели. Наоборот, умеренная активность помогает правильному кровообращению, при наличии кашля - помогает отхождению мокроты и улучшает психологическое состояние больного ребенка", - сказала педиатр.

Доктор также отметила, что при наличии кашля важно выбрать правильный препарат, и это должен сделать врач. Выбор лекарства зависит от характера кашля. "Если у ребенка влажный кашель, то нельзя применять препараты, подавляющие кашлевой рефлекс. Это может спровоцировать накопление мокроты в легких и привести к тяжелым осложнениям", - предупредила Михайлова.

Педиатр также дала оценку традиционным домашним средствам лечения простуды - горчичникам, ингаляциям горячим паром и т.д.

"Применение горчичников у детей не рекомендуется в связи с риском ожогов нежной детской кожи и нагрузки на сердечно-сосудистую систему. Ингаляции "над кастрюлей" также создают риск получить ожог лица и дыхательных путей горячим паром или ожог при случайном опрокидывании кастрюли. И эти риски выше, чем потенциальный эффект от этих процедур", - подчеркнула доктор.