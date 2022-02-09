Врач рассказал о еде, которая выводит холестерин и чистит кишечник

Гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Марат Зиннатуллин объяснил, какие продукты следует включить в рацион для нормальной работы кишечника. Некоторые из них плюс ко всему помогают избавиться от холестерина.

По словам врача, в рационе должна присутствовать грубая клетчатка. Лидерами по ее содержанию являются цельные зерна. Также важны фрукты, овощи и зелень, способствующие нормализации pH-баланс кишечника. Лучше всего есть их в сыром виде, если нет противопоказаний.

"Грубая клетчатка помогает активной работе перистальтики кишечника, защищает от запоров, очищает кишечник, избавляет организм от излишков холестерина", - подчеркнул гастроэнтеролог, добавив, что важно пить достаточно жидкости - волокна нерастворимой клетчатки впитывают воду, набухают и легко проходят по кишечнику, убирая остатки пищи.

Среди продуктов, которые увеличивают количество хороших бактерий микробиоты кишечника и подавляют рост патогенной микрофлоры, специалист выделил квашеную капусту, бочковые огурцы и чайный гриб. Так, в этих ферментированных продуктах содержатся крайне важные для кишечника пробиотики. Не стоит забывать и о пользе кисломолочных продуктов, отметил врач.

"Продукты должны содержать достаточное количество пробиотиков. При выборе кисломолочки обращайте внимание на состав и срок годности. Конечно, не все могут употреблять молочные и особенно кисломолочные продукты. Лучше проконсультироваться с врачом-гастроэнтерологом или диетологом", - уточнил специалист в Instagram.