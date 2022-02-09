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Текст:   Наталья Козлова 
19:10 09.02.2022
Российская газета - Федеральный выпуск № 30(8678)

ВС РФ заступился за покупательницу, которая приобрела жилье у мошенника

Верховный суд защитил покупательницу квартиры, которой не повезло, - жилье ей продал мошенник. А когда это обнаружилось, чиновники поспешили лишить покупательницу этой квартиры. Но на ее защиту встал ВС.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

А теперь подробности. Некая гражданка еще в 2015 году удачно купила квартиру в центре города. Заплатила чуть больше шести миллионов рублей. А спустя четыре года выяснилось, что дама-продавец получила недвижимость по поддельным документам. Против нее возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве. Следствие выяснило, что мошенница пришла к нотариусу за свидетельством о праве на наследство после смерти бывшей собственницы квартиры. Она предъявила поддельное свидетельство о рождении, по которому покойная якобы была ее матерью. Нотариус ничего не заметил и выдал свидетельство о праве на наследство. По нему аферистка смогла оформить квартиру на себя.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Потерпевшим по этому уголовному делу следователи признали департамент имущества города. После чего местные чиновники подали иск в райсуд. Они попросили признать недействительным договор купли-продажи и отдать квартиру городу. Основание - статья 302 Гражданского кодекса - "Истребование имущества от добросовестного приобретателя". Суд с чиновниками согласился.

А покупательницу же суд признал недобросовестным приобретателем. По мнению суда, новая хозяйка "не приняла достаточных мер для проверки недвижимости". Чуть позже апелляция и кассация с таким решением согласились. После чего покупательница обратилась в Верховный суд РФ.

В своей жалобе гражданка написала, что чиновники пропустили срок исковой давности. А еще она сказала, что не могла проверить свидетельство о рождении продавца, так как портал ЕГР ЗАГС работает с 2018 года, а договор на квартиру она подписала в 2015 году. По мнению заявительницы, она сделала все возможное для проверки чистоты квартиры. А еще она сказала, что документы на квартиру проверил банк, в котором она получала кредит на жилье.

Суды не должны защищать интересы городских чиновников за счет ущемления прав граждан

Кроме этого владелица квартиры сослалась на постановление Конституционного суда (от 22.07.2017 N16-П). В нем сказано, что суды не должны защищать имущественные интересы публично-правового образования за счет ущемления прав граждан, которые добросовестно и возмездно приобрели квартиры у мошенников. Если чиновники бездействовали и не оформили квартиру в разумный срок, риск утраты помещения должен лежать на них, подчеркнуто в том постановлении КС.

На заседании выяснилось, что чиновники узнали об этой квартире только тогда, когда их признали потерпевшими по уголовному делу. Хотя они обязаны были проверять имущество на своей территории, если у собственника нет наследников.

А еще на заседании выступила прокуратура, которая поддержала доводы добросовестного покупателя. Кроме того, по мнению прокуратуры, прошедшие суды должны были принять во внимание положения постановления КС и дать им надлежащую правовую оценку.

Заслушав доводы сторон, ВС отменил все прежние решения судов и отправил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

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