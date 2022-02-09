Вышел новейший смартфон Samsung Galaxy S22. Характеристики и цена в России

Компания Samsung официально представила новый флагманский смартфон Galaxy S22, а также более продвинутые модели этой линейки - Galaxy S22+ и Galaxy S22 Ultra.

В новинках разработчики сделали упор на камеры. Увеличенный на 23 процента сенсор позволяет делать качественные фото в любое время дня и ночи благодаря технологии Adaptive Pixel.

Модели Galaxy S22 и S22+ получили основной модуль камеры с разрешением 50 Мп, а также телеобъектив 3x на 10 Мп и широкоугольный на 12 Мп. Galaxy S22 Ultra оснащается сенсором с разрешением 108 Мп, а также широкоугольным 12 Мп и двумя зум-объективами (3x и 10 x).

Отмечается, что портретный режим стал еще лучше - искусственный интеллект научился выделять на фоне и людей, и домашних животных, шерсть которых не сливается с фоном. Селфи-камеры Galaxy S22 и S22+ имеют разрешение 10 Мп, "ультры" - 40 Мп.

Galaxy S22 оснащается экраном Dynamic AMOLED 6,1 дюйма с поддержкой адаптивной частоты обновления 120 Гц и разрешением FullHD+, у Galaxy S22+ диагональ экрана составляет 6,6 дюйма. Экран Galaxy S22 Ultra имеет диагональ 6,8 дюйма, частоту обновления 120 Гц и разрешение QHD+.

В версиях для российского рынка все три модели оснастят процессором Samsung Exynos 2200. Galaxy S22 Ultra также имеет слот для стилуса S Pen.

Батарея Galaxy S22 имеет емкость 3700 мАч, в Galaxy S22+ установлен аккумулятор на 4500 мАч, в "ультре" - на 5000 мАч.

Версии Galaxy S22 и S22+ оснащаются оперативной памятью на 8 Гб и постоянной на 128/256 Гб. Galaxy S22 Ultra может иметь 8/128 Гб, 12/256 Гб или 12/512 Гб и 1 Тб. Карты Micro SD не поддерживаются.

Все смартфоны оснащены модулем NFC для бесконтактных платежей, стереодинамиками Dolby Atmos, имеют водозащиту IP68, поддерживают быструю зарядку (в том числе беспроводную) и реверсивную зарядку, а также встроенный в экран сканер отпечатка пальца.

Стоимость Galaxy S22 в России стартует от 79990 рублей за версию 8/128 Гб. Продажи начинаются 11 марта. Версия Galaxy S22 Ultra в модификации 8/128 Гб будет стоить 114990 рублей.

Также на Galaxy Unpacked было объявлено о том, что флагманы Galaxy S22 получат четыре обновления Android. В дальнейшем нововведение расширится на все продукты Samsung. Первыми устройствами, которые смогут обновиться четыре раза, станут смартфоны линеек Galaxy S22, Galaxy S21, а также складные Z Fold3, Z Flip3 и планшеты Tab S8.