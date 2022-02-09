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Вышел новейший смартфон Samsung Galaxy S22. Характеристики и цена в России

Текст:   Антон Благовещенский
09.02.2022,  
18:18
Фото: Samsung Фото: Samsung
Фото: Samsung

Компания Samsung официально представила новый флагманский смартфон Galaxy S22, а также более продвинутые модели этой линейки - Galaxy S22+ и Galaxy S22 Ultra.

В новинках разработчики сделали упор на камеры. Увеличенный на 23 процента сенсор позволяет делать качественные фото в любое время дня и ночи благодаря технологии Adaptive Pixel.

Модели Galaxy S22 и S22+ получили основной модуль камеры с разрешением 50 Мп, а также телеобъектив 3x на 10 Мп и широкоугольный на 12 Мп. Galaxy S22 Ultra оснащается сенсором с разрешением 108 Мп, а также широкоугольным 12 Мп и двумя зум-объективами (3x и 10 x).

Отмечается, что портретный режим стал еще лучше - искусственный интеллект научился выделять на фоне и людей, и домашних животных, шерсть которых не сливается с фоном. Селфи-камеры Galaxy S22 и S22+ имеют разрешение 10 Мп, "ультры" - 40 Мп.

Galaxy S22 оснащается экраном Dynamic AMOLED 6,1 дюйма с поддержкой адаптивной частоты обновления 120 Гц и разрешением FullHD+, у Galaxy S22+ диагональ экрана составляет 6,6 дюйма. Экран Galaxy S22 Ultra имеет диагональ 6,8 дюйма, частоту обновления 120 Гц и разрешение QHD+.

В версиях для российского рынка все три модели оснастят процессором Samsung Exynos 2200. Galaxy S22 Ultra также имеет слот для стилуса S Pen.

Батарея Galaxy S22 имеет емкость 3700 мАч, в Galaxy S22+ установлен аккумулятор на 4500 мАч, в "ультре" - на 5000 мАч.

Версии Galaxy S22 и S22+ оснащаются оперативной памятью на 8 Гб и постоянной на 128/256 Гб. Galaxy S22 Ultra может иметь 8/128 Гб, 12/256 Гб или 12/512 Гб и 1 Тб. Карты Micro SD не поддерживаются.

Samsung приготовила приятный сюрприз владельцам смартфонов

Все смартфоны оснащены модулем NFC для бесконтактных платежей, стереодинамиками Dolby Atmos, имеют водозащиту IP68, поддерживают быструю зарядку (в том числе беспроводную) и реверсивную зарядку, а также встроенный в экран сканер отпечатка пальца.

Стоимость Galaxy S22 в России стартует от 79990 рублей за версию 8/128 Гб. Продажи начинаются 11 марта. Версия Galaxy S22 Ultra в модификации 8/128 Гб будет стоить 114990 рублей.

Также на Galaxy Unpacked было объявлено о том, что флагманы Galaxy S22 получат четыре обновления Android. В дальнейшем нововведение расширится на все продукты Samsung. Первыми устройствами, которые смогут обновиться четыре раза, станут смартфоны линеек Galaxy S22, Galaxy S21, а также складные Z Fold3, Z Flip3 и планшеты Tab S8.

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Фото: Lucas Jackson// REUTERS
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