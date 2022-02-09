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Вышел первый трейлер игры The Wolf Among Us 2

Текст:   Богдан Бобров
09.02.2022,  
22:34
Фото: Скриншот YouTube Фото: Скриншот YouTube
Фото: Скриншот YouTube

Компания Telltale Games представила дебютный трейлер игры The Wolf Among Us 2.

События сиквела стартуют через полгода после финала первой части. Игрокам снова предстоит управлять Бигби - большим и страшным серым волком. В Фейблтауне - новом доме для изгнанных сказаний - он стал шерифом и следит за тем, чтобы персонажи вроде Страшилы и Железного Дровосека не нарушали общественный порядок.

Разработчики обещают суровую детективную историю, в которой не найдется места для счастливой концовки. Релиз запланирован на 2023 год.

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