Захарова: Москве хотелось бы, чтобы Европа помогла разрешить внутриукраинский конфликт

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала "Россия-24" заявила, что России хотелось бы, чтобы страны Европы перешли от слов к делу и оказали бы практическое и эффективное содействие в урегулировании внутриукраинского конфликта.

"Не хочется, чтобы, надеюсь, искренние порывы европейцев (по урегулированию ситуации на Украине - прим. "РГ") - и в данном случае я говорю как о политиках, так и о народах европейских государств - оставались только на словах и только в качестве не завершающихся итогом мероприятий. Очень хочется, чтобы все это было и искренним, и эффективным", - отметила Захарова.