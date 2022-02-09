Захарова: Пересмотр Минских соглашений чреват обострением кризиса в Донбассе

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга заявила о том, что США выступают за пересмотр Минских соглашений. По словам дипломата, подобные действия чреваты обострением кризиса на востоке Украины.

"Мы убеждены, что добиться деэскалации (в Донбассе - прим. РГ) можно очень быстро. Для этого надо прекратить поставки Украине вооружений, отозвать с ее территории западных военных советников, инструкторов, прекратить совместные учения ВСУ и стран НАТО, а также вывезти все ранее поставленные Киеву иностранные вооружения за пределы украинской территории", - отметила Захарова.