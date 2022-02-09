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09.02.2022 17:18
Рубрика: Власть

Захарова: Пересмотр Минских соглашений чреват обострением кризиса в Донбассе

Текст: Юрий Нечаев
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга заявила о том, что США выступают за пересмотр Минских соглашений. По словам дипломата, подобные действия чреваты обострением кризиса на востоке Украины.
Фото: Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости Фото: Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости
Фото: Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости
Фото: Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости
Захарова: Москве хотелось бы, чтобы Европа помогла разрешить внутриукраинский конфликт

"Мы убеждены, что добиться деэскалации (в Донбассе - прим. РГ) можно очень быстро. Для этого надо прекратить поставки Украине вооружений, отозвать с ее территории западных военных советников, инструкторов, прекратить совместные учения ВСУ и стран НАТО, а также вывезти все ранее поставленные Киеву иностранные вооружения за пределы украинской территории", - отметила Захарова.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире США В мире экс-СССР Украина Правительство МИД Переговоры по урегулированию конфликта на Украине

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