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10.02.2022 13:27
Рубрика: Общество

Аллерголог-иммунолог рассказал, почему может возникнуть аллергия на привычную еду

Текст: Ирина Невинная

С возрастом аллергические реакции у человека могут меняться. У пациентов старше 60 лет может возникнуть пищевая аллергия даже на привычные продукты, например, гречку и кефир, сообщил аллерголог-иммунолог Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ имени Пирогова Александр Устинов.

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"Поллиноз или сенная лихорадка - аллергический риноконъюнктивит, вызванный патологической реакцией иммунитета на пыльцу растений - больше характерен для людей молодого и среднего возраста, а вот у тех, кому за 60, чаще встречается пищевая аллергия. Например, очень часто пожилые пациенты начинают замечать зуд и высыпания при употреблении вполне привычных и обыденных продуктов питания, таких как гречневая крупа или кефир", - рассказал доктор Устинов.

Он пояснил, что в подобных случаях пациент обычно обращается к дерматологу, не подозревая, что его недомогание связано с аллергией, и удивляется, что аллергическая реакция возникла на продукты, которые он употреблял с детства.

"Дело в том, что пищевая аллергия - это гиперчувствительность замедленного типа. Аллерген накапливается в организме десятилетиями и начинает проявлять себя лишь к 50-60 годам. Точно так же обстоят дела и с аллергией на домашних питомцев - так называемой эпидермальной аллергией. В данном случае аллергеном является не шерсть, как принято считать, а белок, который содержится в телесных выделениях животного - поте, моче, слюне. Человек, который всю жизнь держал дома кошек или собак, в пожилом возрасте после контакта с домашним любимцем вдруг начинает ощущать заложенность носа, насморк, зуд глаз и другие симптомы аллергической реакции. В данном случае аллергия также имеет накопительный характер", - пояснил Устинов.

Еще один тип аллергии, имеющий свою специфику в пожилом возрасте - лекарственная аллергия.

Фото: Андрей Сорокин / РИА Новости
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"К 60 годам человек, как правило, имеет несколько хронических заболеваний и, соответственно, принимает большое количество лекарств, иногда более пяти разных препаратов в сутки, - говорит доктор. - Компоненты лекарств вступают во взаимодействие и на фоне возрастного нарушения обмена веществ вызывают аллергическую реакцию. Она может проявляться в виде простой сыпи, зуда, отеков или иметь более тяжелые последствия, такие как анафилактический шок или ангионевротический отек (отек Квинке)".

Устинов уточнил, что обычно такая аллергия начинает проявляться в течение недели после приема нового препарата, поэтому надо внимательно следить за реакциями организма. "В таких случаях требуется полная отмена данного лекарства, а также незамедлительно обратиться к врачу-аллергологу", - подчеркивает эксперт.

Он уточнил, что лечение аллергии у пожилых также имеет свои особенности.

"Врачи ограничены в выборе средств коррекции этой патологии из-за существующих возрастных ограничений. Например, аллерген-специфическая иммунотерапия - один из эффективных методов лечения аллергии - противопоказана людям старше 65 лет. Поэтому основная задача лечащего врача - найти причинный фактор аллергии и полностью его устранить", - отметил доктор Устинов.

Он также рассказал, что сейчас ведутся исследования препаратов нового поколения, которые позволят решить проблему возрастных аллергий. Так, например, в Европе ученые разрабатывают вакцину для кошек, которая нейтрализует аллергенный белок, вызывающий симптомы аллергического заболевания у владельцев животных.

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