Американские дальнобойщики готовят акцию протеста против вакцинации

Американские водители грузовиков планируют провести акции протеста против обязательной вакцинации и поддержать тем самым своих коллег в Канаде. Об этом сообщила газета The Hill со ссылкой на Министерство внутренней безопасности США.

Отмечается, что дальнобойщики будут блокировать дороги в крупных городах страны в знак протеста. Акции могут начаться в середине текущего месяца на западе страны, в Калифорнии. После колонна направится в сторону столицы. При этом к ней могут присоединиться канадские водители. Представители министерства предупреждают, что протесты дальнобойщиков могут серьезно повлиять на жизнь в крупных городах страны. При этом не исключаются ответные протесты.

В конце января в Канаде начались акции протеста водителей грузовиков. Они требуют отменить все ограничения, которые были введены в связи с пандемией коронавируса. Манифестации прошли во всех крупных канадских городах.