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10.02.2022 11:01
Рубрика: Общество

Биолог Баранова предупредила об угрозе микропластика из чайных пакетиков

Текст: Ирина Невинная
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Засорение окружающей среды микропластиком создает серьезную угрозу здоровью. Известный биолог Анча Баранова рассказала, как попадание микропластика в то, что мы едим и пьем, влияет на организм.

Фото: iStock
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"Микропластиковые частички выкрошиваются практически из всех пластмассовых изделий, но особенно они вредны при попадании в пищу и питьевую воду", - сообщила Анча Баранова в своем блоге.

Она рассказала о результатах исследования, проведенного учеными Университета города Нанкин (Китай). Они проанализировали данные о состоянии желудочно-кишечного тракта двух групп добровольцев: страдающих ВЗК (воспалительным заболеванием кишечника) и - для сравнения - здоровых. И у тех, и у других в образцах кала был найден микропластик, но у участников с больным кишечником его содержание было почти вдвое выше, чем в контрольной группе. "Всего было обнаружено 15 типов микропластика - преобладали полиэтилентерефталат (22,3-34%), и полиамид (8,9-12,4%). Причем чем тяжелее текло заболевание, тем больше микропластика находили", - рассказала биолог.

По мнению Барановой, результаты исследования говорят о том, что попадание микропластика в организм либо усиливает проявления уже имеющегося заболевания, либо воспаленный кишечник хуже выводит посторонние микрочастицы из организма.

Баранова также напомнила, что одним из постоянных источников микропластика являются чайные пакетики - микрочастицы попадают в жидкость при заваривании чая.

"Поэтому заваривайте ваш чай в чайнике. Мой любимый чай - крупнолистовой, в пакетиках он практически не встречается", - дала совет ученый.

Общество Здоровье

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