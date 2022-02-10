Более 100 проектов представят российские компании на Европейском кинорынке

Свыше 40 премьер - фильмы, сериалы и анимацию - представят российские производители и дистрибуторы контента на Европейском кинорынке EFM, одном из главных кинорынков года. European Film Market пройдет в виртуальном формате с 10 по 17 февраля в рамках 72-го Международного Берлинского кинофестиваля.

39 компаний-участников объединятся под брендом Russian Content Worldwide на виртуальном стенде, организованном Роскино при поддержке Фонда кино. Всего российские компании презентуют более 130 проектов. Часть премьерных для рынка показов состоится в онлайн-кинотеатре стенда. Международные покупатели контента увидят фильмы "Чемпион мира", "Первый Оскар", "Дышите свободно", "Учености плоды", "Однажды в пустыне", "Молоко", "Непослушник", сериалы "Пингвины моей мамы", "Химера", "Чистильщик", анимационные ленты "Царевна и Дракон", "Бодо Бородо" и другие.

"Мы особенно воодушевлены количеством наших премьер на European Film Market. Российская киноиндустрия уже в начале года громко заявляет о себе на кинорынке, с которого традиционно начинается киногод, где задаются основные тренды мировой киноиндустрии, определяются направления дальнейшего развития. Также несколько российских фильмов участвуют в разных программах Берлинского кинофестиваля. Впервые в Берлине очень ярко представлен региональный кинематограф - работы якутских режиссеров присутствуют как на стенде Russian Content Worldwide на кинорынке (сразу две премьеры), так и в конкурсе короткометражных фильмов кинофестиваля. Очень радует, что постоянно появляются новые таланты из регионов, и мы приложим все усилия, чтобы продвигать их на рынок мирового кино. Также хотелось бы отметить большое количество премьер и от российских онлайн-платформ, что еще раз доказывает креативный потенциал современных VOD-сервисов и востребованность аудиторией их оригинального контента", - говорит генеральный директор Роскино Евгения Маркова.

Фото: Предоставлено Роскино

Все 130 проектов невозможно перечислить в статье "РГ". Однако обратим внимание на новинки, которые российскому зрителю в большинстве своем только предстоит увидеть, как, будем надеяться, и международному (пожелаем нашим студиям хороших сделок и продаж). Это полнометражные анимационные картины "Суворов. Великое путешествие" и "Мальчик-Дельфин". Фильм "Ника" - о судьбе известной поэтессы Ники Турбиной. Кстати, он в декабре прошлого года стал призером программы Work in progress в рамках престижного европейского фестиваля Les Arcs Film Festival. Картина получила возможность участия в фестивале благодаря специальной инициативе Роскино Focus On Festivals.

Драма Сергея Бодрова-старшего "Дышите свободно", о которой шла речь выше, освещает проблемы людей с особенностями речи. Дистрибьютор, который сотрудничает с кинокомпанией "СТВ", - компания Luminescence - презентует на рынке новый трейлер анимационного фильма "Щелкунчик и Волшебная Флейта", мировой релиз которого планируется на католическое Рождество в декабре 2022 года (в России мультфильм выйдет в январе 2023-го).

Фото: Предоставлено Роскино

Компания "Арт Пикчерс Дистрибьюшн" представит в Берлине новейший sci-fi триллер "Обратимая реальность". Также в пакете компании - новый комедийный телесериал канала СТС "Братья", сериал "Балет", четырехсерийный боевик РЕН ТВ "Сержант", а также сериальные хиты, что выходили под брендом more originals "Псих" и Happy End. В феврале этого года Happy End появится на крупнейшей польской платформе CDA, а летом сериал увидят бразильские зрители: о соответствующих сделках рассказали в компании. На территорию Польши права куплены дистрибуционной компанией Mediasquad; это первый российский сериал, который дистрибутор приобрел для территории Польши.

All Media (a Start company) покажет на скринингах новую драму "Молоко" с Юлией Пересильд, Андреем Бурковским и Юрием Колокольниковым. В пакете компании есть еще одна премьера - комедия "Хочу замуж", выход которой в России намечен на март 2022 года.

Гости EFM первыми увидят тизер второго сезона мистической драмы "Пассажиры". В 2021 году первый сезон проекта победил в номинации Short Form международной премии Seoul International Drama Awards.

Студия "1-2-3 Production" представит пять премьерных проектов. Это второй сезон популярного сериала "Игра на выживание"; молодежный триллер, уже показанный на крупнейших европейских фестивалях, - "Сны Алисы" от режиссера Андрея Джунковского ("Лучше, чем люди"). На Berlinale прошлого года этот сериал получил премиальный статус "Выбор Berlinale Series Market", как проект с наибольшим маркетинговым потенциалом. В рамках показов EFM будет представлен сериал "Чистильщик", мировой релиз которого намечен на 2022 год. В основе сюжета - история профессионального чистильщика, который занимается уборкой мест преступлений и слишком много знает. Также вниманию европейских байеров будут предложены черная комедия с элементами нуара "1703" и сериал "Мужской клуб".

Кинокомпания Rock Films совместно с Riverlet Films покажет фильм режиссера Андрея Кравчука "Однажды в пустыне" - высокобюджетную военную драму о разминировании захваченной боевиками Пальмиры. Фильм выходит у нас в прокат 17 февраля. Также на рынке состоится первый показ дебютной картины Эдуарда Жолнина "Земун", который высоко оценили зрители и кинокритики на фестивале "Окно в Европу".

Фото: Предоставлено Роскино

"Сахафильм", присоединившаяся к стенду Роскино в этом году, представляет два проекта, созданных совместно со студиями "Автор" и "Хики Филмз". Фильм "Не хороните меня без Ивана" основан на реальных событиях и рассказывает о дружбе русского художника Ивана Попова и якута Егора Берескова, который впал в летаргический сон. Картина "Холодное золото" Петра Хики также основана на реальных событиях: в 1942 году, пока все силы страны были брошены на борьбу с фашистской Германией, в южной части Якутии орудовали банды, грабящие золотые прииски. На поимку самой жестокой из них отправляется небольшой отряд НКВД…

Один из крупнейших российских онлайн-кинотеатров "Кинопоиск HD" покажет в Европе новый сериал "Этерна. Часть 1", премьера которого состоялась в конце января. В пакете "Кинопоска" еще две премьеры: художественные фильмы "Старые шишки" и "Орел и решка".

Сразу несколько премьер представит мультимедийная онлайн-платформа KION. Триллер "Змееносец", созданный в новом для индустрии формате "киносторис", будет показан как полнометражный фильм. Также в пакете "В раю мест нет", "Почка" и "Пингвины моей мамы" режиссера Натальи Мещаниновой.

"Марс Медиа Энтертайнмент" представит на кинорынке два крупных премьерных проекта. Фильм-катастрофа "Мира" - это история о том, как 15-летняя Лера, отец которой работает на орбитальной космической станции, с помощью папы спасает своих близких и свой город от метеоритного дождя. Также - масштабная мистическая драма "Воланд" по культовому роману Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита".

Фото: Предоставлено Роскино

Компания "Среда" представит новую криминальную драму "Химера" - на скринингах будет показана пилотная серия проекта. Проект сделан совместно с онлайн-платформой IVI. И в планах обеих студий еще 10 европейских сериалов.

"Планета Информ" приготовила для Берлина научно-фантастическую ленту "Мы", исторический военный фильм "Крылья над Берлином", материалы которого будут впервые эксклюзивно показаны покупателям в рамках EFM, а также анимационную ленту для семейной аудитории "От винта! - 2".

Компания "Russian World Vision" (RWV) в рамках EFM продолжит переговоры по военной драме "Мария. Спасти Москву", которая вышла в прокат в России 27 января. На фильм уже проданы права на Латинскую Америку, Южную Корею, сейчас закрывается сделка на Японию. Также RWV покажет несколько серий из фантастического триллера "Молодые и сильные. Проклятие выживших". Кроме этого, профессиональных зрителей ждет спортивная драма "Одиннадцать молчаливых мужчин", триллер "Домой!", семейные комедии "Папы" и "Артек. Большое путешествие".

Cтудия Proline Film презентует европейским байерам фильм "Брат во всем" Александра Золотухина, который также принимает участие в программе Encounters Берлинского кинофестиваля.

Официальный дистрибутор контента ВГТРК компания "Совтелеэкспорт" представит международным байерам новый исторический проект в жанре приключенческой драмы - "Елизавета". Это захватывающий динамичный сериал с роскошными костюмами и декорациями; история о любви, дружбе и предательстве, дворцовых интригах в борьбе за корону Российской империи. На скринингах компания также презентует сериал "Обитель" и художественный фильм "Земля Эльзы". В компании рассчитывают на интерес крупных игроков медиаиндустрии из Италии, Франции, Германии и стран Восточной Европы.

В этом году к Роскино впервые присоединилась компания "Интерсинема" - студия представляет на рынке документальный фильм "Горький привкус любви, или Список Фрау Шиндлер". Представители компании уверены, что их картина заинтересует международных байеров, особенно тех стран, где теме Холокоста уделяется особое внимание.

Компания "Стар Медиа" покажет сериал "Подражатель". Также на рынке EFM будут представлены проекты "Анна-Детективъ II", "Черное море", "Холодные берега", "Рюриковичи. История первой династии".

Тем временем

Что касается анимации - компания WIZART представит на кинорынке международным партнерам пятую часть франшизы, мультфильм "Снежная Королева и Принцесса", кинотеатральный релиз которого в России запланирован на май этого года. На EFM состоится премьера международного тизера мультфильма. "AA Studio" представит на скрининг-показах Европейского кинорынка премьеру анимационного сериала "Царевна и Дракон. Мировой релиз проекта намечен на 2023 год. "Студия З" представит анимационный ситком "Забезу. Уши с хвостиком", который был признан "Лучшим анимационным сериалом 2021" на Epic ACG Fest (США), а также стал финалистом международных фестивалей детского кино в Нью-Йорке (США), KidsFilm Family (США), фестиваля DokuKids (Косово) и Children Cinema Awards (Нидерланды). "Союзмультфильм" также представит европейским байерам проект "Золотой Улей", премьера которого намечена на осень 2022 года.