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10.02.2022 11:48
Рубрика: В мире

Бывший глава Мюнхенской конференции рассказал о выступлении Путина в 2007 году

Текст: Юрий Когалов

Во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности 15 лет назад президент России Владимир Путин поднял ряд важных вопросов. Тогда открылась возможность для запуска нового диалога Россия-НАТО, но она была упущена. Об этом рассказал в интервью РИА Новости экс-глава Мюнхенской конференции по безопасности, бывший советник и соратник канцлера Германии Гельмута Коля Хорст Тельчик.

Фото: ТАСС/ Егор Алеев
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Он вспомнил, как однажды воспользовался случаем и пригласил президента РФ на Мюнхенскую конференцию, и тот принял его. Во время своего выступления Путин, как обратил внимание Тельчик, поднял ряд важных вопросов, например о размещении американских систем ПРО в Румынии и Болгарии, которые, по его мнению, были направлены не столько против возможных иранских ракет, сколько против России.

"Поэтому моя оценка речи президента перед журналистами была очень простой: США, НАТО и Россия должны сесть вместе за стол и выработать общие решения вопросов, поднятых президентом Путиным", - отметил Тельчик. По его мнению, эта возможность была упущена во многом из-за подхода немецких журналистов, по-своему расставивших акценты. "Канцлер Ангела Меркель выступала непосредственно перед президентом Путиным и предложила дальнейшее развитие отношений между НАТО и Россией. К сожалению, никто из участников не спросил канцлера, какие дальнейшие шаги она предполагает... Никто из участников не спросил президента Путина, что он думает о новом предложении канцлера. С моей точки зрения, это была упущенная возможность", - заявил бывший глава МКБ.

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