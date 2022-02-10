Число предпочитающих удаленке работу в офисе выросло на треть

За год заметно выросло число россиян, предпочитающих работать в офисе, а не дома. Такие данные получены в ходе опроса, проведенного ДОМ.РФ и ВЦИОМ.

В конце 2020 года о желании работать именно в офисе заявили 44% опрошенных работающих россиян, в конце 2021 года их доля увеличилась до 59%.

Заметно выросла и доля сотрудников, уже работающих в офисе на постоянной основе - с 62% в 2020 году до 78% в 2021. Около 14% работающего населения совмещают удаленный и "офисный" формат, работая по комбинированному графику. Причем привлекает такой график в два раза больше работников - 28%.

Полностью перейти на "удаленку" готовы только 9% опрошенных. При этом 8% уже работают в удаленном формате на постоянной основе. В то же время из числа тех, кто уже попробовал удаленный режим работы, желающих сохранить такой или комбинированный формат оказалось в 2,5 раза больше (45%), чем среди тех, у кого такого опыта не было (18%).

Более половины имеющих опыт "удаленки" (53%) считают свое жилье вполне подходящим для такого формата. Остальные указывают, что дома нет специально оборудованного места, условий, оргтехники (61% недовольных) и трудно сосредоточиться - домочадцы отвлекают от работы (17%), мешают шум и нерабочая атмосфера (18%). Каждый пятый посчитал жилье неподходящим для "удаленки" из-за плохого интернета.

"Сотрудникам по-прежнему важны стабильность, возможность соблюдать баланс между личной жизнью и офисом, ощущение реальной заботы компании об их благополучии", - отмечает и.о. директора по персоналу и операционной эффективности ДОМ.РФ Захар Малахов. В этом году, считает он, усилится необходимость гибкого мышления как стороны работодателя, так и со стороны сотрудников. "Это время "перепридумывания" не только себя, но и процессов внутри организации", - говорит Малахов.