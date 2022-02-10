Что иностранцу хорошо, то и русскому полезно?

Образ большой и крепкой семьи сегодня для многих в США уже не является американской мечтой. Почти половина американцев, у которых нет детей, не планируют заводить их и в будущем. Большие траты на воспитание - далеко не единственная причина. К репродуктивному скептицизму американцы приходят под влиянием новых ценностей. Одни хотят свободы и путешествий, а другие так переживают за сохранность окружающей среды, что не пускают потомство в этот мир, дабы оно не оставляло "углеродный след". Фото: Getty Images