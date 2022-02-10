Что иностранцу хорошо, то и русскому полезно?

Проблемами велосипедистов в Германии теперь займутся университеты
С подачи федерального министерства транспорта ФРГ в университетах Вупперталя и Касселя, Высшей школе техники и экономики в Карлсруэ, Технической высшей школе Вильдау, а также высших школах прикладных наук во Франкфурте, Вольфенбюттеле и Висбадене теперь будут заниматься вопросами развития велосипедного транспорта - от планирования инфраструктуры до управления мобильностью и разработки благоприятных для велосипедистов законов.
По данным Deutsche Welle, в этих вузах также разрабатываются отдельные магистерские программы по двухколесной тематике.
Все это - часть плана "Страна велосипедов Германия 2030", благодаря которому, как следует из названия, немцы в ближайшие годы будут массово пересаживаться на двухколесный транспорт. Цель: чтобы как минимум 60 процентов жителей страны захотели больше ездить на велосипеде.
Что для этого нужно? В плане перечислены условия: "Привлекательная инфраструктура, комфортные общественные пространства, инновационные услуги в сфере мобильности, благоприятный социальный климат для всех участников дорожного движения и открытость политики для велосипедного транспорта".
По словам руководителя новой "велосипедной" кафедры в Висбадене профессора Мартины Ломайер, которую цитирует Deutsche Welle, "для этого прежде всего нужны специалисты, которых на данный момент нет, поэтому было очень важно создать кафедры и заняться профессиональной подготовкой студентов в сфере велосипедного транспорта".
Олег Покусаев, директор Академии "Высшая инженерная школа" РУТ (МИИТ):
- Тема планирования велоинфраструктуры, исследование веломобильности - часть изучения вопросов развития транспортных систем. В Российском университете транспорта исследованиями и подготовкой кадров в этом направлении занимается Высшая инженерная школа, на базе которой ведется подготовка бакалавров по профилю "Планирование и эксплуатация городских транспортных систем" и магистров по программе "Транспортные системы агломераций".
Более того, проблематика велосипедов в городской среде входит в перечень обязательных дисциплин блока "Транспортное планирование и управление мобильностью" и нередко становится предметом магистерских диссертаций и дипломов. Очевидно, что с ростом урбанизации, развитием агломераций и экологической повестки эта тематика будет становиться все более актуальной.
В целом же развитию велосипедного движения уже уделяется большое внимание в России, в частности в Москве. В 2013 году в столице был открыт прокат велосипедов. В тот год запустили 79 станций с 550 велосипедами и собрали 63 тысячи поездок. Сейчас в городе уже более 700 станций с 7 тысячами велосипедов, 737 из которых - электрические. В этом году велопрокат собрал 5 млн поездок средней продолжительностью 26 минут.
Подготовила Мария Агранович
В секторе Газа 20 лет волонтеры помогают лишенным конечностей животным
Волонтеры разыскивают на улицах и помойках детские коляски, велосипеды, самокаты, игрушечные автомобили и сами делают из них тележки-протезы для животных. Например, собака Люси, у которой парализованы задние лапы после того, как ее сбила машина, сейчас передвигается с помощью тележки с двумя разноцветными колесами, которую спроектировал и сделал Саид аль-Эр. Тележки-протезы, позволяющие полупарализованным животным сносно перемещаться, в приюте делают индивидуально под каждого пациента.
Также команда приюта сделала коляску и для кошек. Кошачий протез меньше и легче, в нем используют колесики от игрушечных машин.
По данным ученых Института эволюционной морфологии и экологии животных имени Северцева, давно установлен звериный феномен: животные не осознают своей инвалидности. Потеряв лапу или глаз, они не чувствуют себя ущербными. Они приспосабливаются к новым обстоятельствам, оставаясь верными человеку. Они все так же активны и поддаются дрессировке, игривы и рады жизни и хозяину. Просто им надо помочь - дать инструмент сохранения жизнелюбия. Такими кудесниками в России стали ветеринары-хирурги. Например, по версии Фонда дикой природы, среди кумиров российских зоозащитников - ветеринар-хирург из Новосибирска Сергей Горшков. Он известен тем, что протезирует конечности кошкам и собакам. Одно из его достижений - с 2018 года Сергей Горшков зверью протезирует уже не одну-две ноги, а четыре. И ставит животных уже не на простые (съемные) протезы, а на вживляемые одним концом под кожу и сращиваемые (если допустимо) с костью. Это филигранной точности операции стоимостью до 300 тысяч рублей. Деньги на них собирают зоозащитники. Часто средств не хватает, но почти никто не соглашается усыплять животных. Люди по-разному научились противостоять увечьям кошек и собак. Ведь животные охотно осваивают спецсредства - коляски, кстати, в том числе из детских игрушек, или съемные протезы, что недорого. Ослепшие собаки и кошки благодаря навыкам ветеринаров и обучению хозяев умеют ориентироваться из-за усиления нюха и слуха. И их редко, но берут из приютов: ведь учеными доказано, что животные не только не страдают от психологических проблем в связи с увечьями, но и "заражают" своим умением тех, кто рядом. Главное для них - не испытывать боли. Если добавить к этому любовь хозяина и хороший корм, то питомец способен быть психотерапевтом для человека.
Подготовил Владимир Емельяненко
Жители Индии сыграли свадьбу в метавселенной
Метавселенной называют виртуальное трехмерное пространство, в котором люди, а точнее, управляемые ими модели (аватары) могут встречаться и взаимодействовать самыми разными способами. Аватар может быть похожим на человека, а может и на животное, нереальное существо или вообще предмет. Подключаются участники через компьютер, смартфон или гарнитуры виртуальной реальности.
Такой мир может выглядеть как угодно и существовать по любым правилам - все зависит от воли его создателей. Например, будущие молодожены из Индии решили провести свою вечеринку в мире "Гарри Поттера". Официальная свадебная церемония пройдет в реальности в присутствии самых близких, но потом все две тысячи гостей подключатся к метавселенной, где смогут прогуляться по волшебному замку Хогвартс. Для покойного отца невесты создадут специальный 3D-аватар, который, как рассказал жених, будет похож на тестя и благословит молодых. Как передает телеканал CNN, на создание соответствующего виртуального пространства ушло примерно две тысячи долларов.
Первая такая свадьба прошла в прошлом году в США. Церемонию в реальности дополнило торжество в виртуальном пространстве для тех гостей, которые не смогли присутствовать.
А музыкансты, например - Джастин Бибер, проводят в таком формате свои концерты. Обклеенный специальными датчиками, Бибер пел и танцевал в реальном мире, а в метавселенной его аватар в точности повторял все движения и звуки своего "хозяина".
В России из-за пандемии растет спрос на свадебный дистант. На Урале и в Сибири в пандемию стали заказывать экстрим-церемонию для двоих на глубине до 300 метров под землей. В нестандартную локацию - заброшенную шахту, где создана атмосфера сказки - спускаются жених и невеста, а гости в онлайн-режиме поздравляют молодых.
В Крыму (дельфинарий в Оленевке) и в Приморье (бухта Преображения) можно давать клятву верности в свадебных аквалангах вместе с дельфинами (Крым) или в окружении морских чудищ - ламинарий, гребешков, мидий и прочих гадов в бухте Преображения.
И наконец, можно провести свадьбу в невесомости. Или в "Приюте Одиннадцати" (Эльбрус) на высоте 4050 метров над уровнем моря в условиях почти космической разряженности воздуха, который пьянит без напитков. Или свадьба "выше облаков" - на Садонском перевале в Осетии на высоте 2900 метров. Гостей на таких экстрим-церемониях обычно тоже нет - они следят за торжествами на мониторе из безопасного далёка - дома.
Подготовил Владимир Емельяненко
В Германии появится должность поэта при бундестаге
"С помощью поэзии можно впустить в парламент струю живого языка", - заявила госпожа Геринг-Эккардт. В конце концов, это помогло бы оживить реноме Германии как "страны поэтов и философов". "Придворный пиит" будет готовить тексты для мероприятий в здании рейхстага, проводить поэтические чтения, а также готовить рекомендации по приобретению предметов культуры для парламента.
У этой безобидной инициативы уже появились идейные противники. "Люди искусства должны быть оводами, жалящими плоть сильных мира сего, а не их прислужниками. Зачем создавать элитарный проект?" - возмутился в интервью Tagesspiegel другой вице-президент бундестага, зампред Свободной демократической партии Вольфганг Кубики.
Идея позаимствована у парламента Канады, где такая должность существует еще с 2001 года. В обязанности поэта входит сочинение стихов для зачитывания по важным поводам, организация публичных чтений и консультирование парламентской библиотеки насчет приобретения книг. Служителям муз выделяется стипендия - 20 тысяч долларов в год, и еще 13 тысяч на командировочные расходы. Должность рассчитана максимум на два года - как и в США, где в 1985 году появилось звание поэта-лауреата при библиотеке Конгресса. Он выступает с лекциями и публичными чтениями, консультирует библиотеку по литературным программам и рекомендует новых поэтов, чьи имена достойны внесения в фонды. А главное призвание - развивать литературный вкус нации. Кстати, пятым поэтом-лауреатом в Вашингтоне был Иосиф Бродский. Именно он выдвинул идею выдавать томики стихов в аэропортах, супермаркетах и гостиничных номерах.
В Великобритании звание поэта-лауреата дается на десять лет (до 1999 года оно и вовсе было пожизненным). С начала XVII века оно утверждалось монархом, а в настоящее время кандидатуру рекомендует премьер-министр Британии. По традиции поэт-лауреат обязан откликаться памятными стихами на выдающиеся события в жизни монаршей семьи и всего королевства.
Борис Чернышов, вице-спикер Госдумы:
"Немецкие парламентарии выбрали такой способ взаимодействия с деятелями культуры, а у нас - свои форматы, которые хорошо отработаны. В Совете федерации есть "час эксперта", в рамках которого выступают в том числе знаменитые писатели, деятели искусства. А в Госдуме связь с ними налажена через комитет по культуре. Деятели искусства имеют возможность донести до депутатов свои предложения, обсудить актуальные вопросы, связанные с культурой. Я считаю, нашему парламенту взаимодействия в таком формате достаточно".
Подготовила Татьяна Замахина
В Швеции ворон заставят убирать улицы
Сейчас птицы проходят курс летающего дворника. Задача преподавателей - привить воронам понимание причинной связи между найденным окурком или фантиком и полученным затем лакомством. Если задумку удастся реализовать, то вороны будут подбирать на улицах мусор и лететь к автомату, который будет выдавать им полезный корм за вложенный в специальную ячейку мусор.
Новаторы рассчитывают, что подобный навык будет распространяться по вороньему радио. То есть одна птица будет учиться у другой. "Ворон легче обучить, и есть высокая вероятность того, что они будут учиться друг у друга", - рассказал прессе основатель Corvid Cleaning Кристиан Гюнтер-Ханссен.
Так, в Швеции может быть реализована схема "работы за еду". Платить-то воронам не надо. Согласно предварительным оценкам, с помощью птиц местный муниципалитет может сократить затраты на уборку улиц от окурков по меньшей мере на 75 процентов.
Но у идеи могут быть и побочные эффекты. Осознавшие ценность всякого рода мелких предметов вороны будут попросту заниматься массовым их воровством.
До шведского прогрессивизма нам пока далеко. В фонде рационального природопользования, куда обратилась за комментариями "РГ", смогли вспомнить лишь один отдаленно похожий пример: на полигоне твердых бытовых отходов в Новочебоксарске работает краснокнижный сокол-балобан. В его задачи входит отгонять от свалки других птиц, не давая им гнездиться среди отходов и растаскивать мусор по окрестностям.
Хищник успешно справляется с "должностью". К слову, пернатые помощники работают и в международном аэропорту Домодедово. В штате воздушной гавани числятся пять ястребов-тетеревятников, которые регулируют численность птиц в радиусе 15 километров, обеспечивая тем самым безопасность полетов.
"По мнению специалистов, это наиболее эффективный и естественный метод локализации скоплений пернатых в зоне взлета-посадки воздушных судов", - объясняют в пресс-службе аэропорта. Но это, скорее, вынужденная мера - Домодедово располагается на отшибе, вокруг поля, леса, звери и птицы. А, например, в Шереметьево, окруженном довольно плотной жилой застройкой, проблем с переизбытком фауны нет, поэтому хищных птиц там не держат. "Идея с воронами - отличная, но у нас пока не все люди научились правильно убирать мусор", - говорят в компании "РТ-Инвест", которая является крупнейшим мусорным оператором Подмосковья. У Московского региона один из лучших показателей в стране по раздельному сбору отходов, но и он не превышает 55 процентов - сортируют свои отходы чуть более половины жителей. Поэтому все идеи, инновации и программы пока направлены исключительно на обучение граждан.
Подготовила Ирина Рыбникова
Все больше американцев не хотят иметь детей
Более половины из отказников (56 процентов), отвечая на вопрос "почему?", говорят, что просто "не хотят". Остальных останавливают отсутствие постоянного партнера, проблемы со здоровьем, высокие расходы на уход за детьми, на их медицину и образование. Свою лепту в меняющееся мировоззрение американцев вносят глобальная неопределенность, в том числе вызванная пандемией COVID-19 и изменениями климата.
По данным CNBC, в США рождаемость снижается уже шесть лет подряд, достигнув минимума с 1979 года и опустившись "ниже уровня воспроизводства". Образ большой и дружной семьи с рекламных картинок прошлого века сегодня уже для многих не является американской мечтой. По мнению экспертов, которых цитирует The Washington Post, в будущем недостаток молодежи грозит лишить экономику возможностей для роста, а также может создать перекосы в системе социального обеспечения.
Тем не менее снижение рождаемости - общий бич развитых стран, да и не только их. Недавно британская The Guardian рассказала, что все больше мужчин на Альбионе добровольно подвергаются вазэктомии (операция, после которой мужчины больше не способны иметь потомство. - "РГ"), причем все чаще делают это ради "спасения планеты". Опрошенные изданием молодые британцы утверждают, что "не хотят приносить своих детей в этот мир", поскольку увязывают рост населения Земли с ростом добычи ископаемых и ускоренным истощением ресурсов планеты. Принц Гарри в интервью журналу Vogue в 2019 году заявил, что он и его супруга Меган не планируют более двух детей именно ради заботы об окружающей среде. Такую же тенденцию в интервью The Guardian описал австралийский специалист по вазэктомии Ник Демедюк, оперирующий до 4 тысяч австралийцев в год.
Он занимается этим уже 40 лет, и, по словам доктора, если раньше молодые люди отказывались от потомства исключительно ради привольной жизни и путешествий, то теперь больше половины не хотят, чтобы их потомство истощало окружающую среду.
Свою лепту в этот репродуктивный скепсис внесло нашумевшее в 2017 году исследование в журнале Environmental Research Letters, авторы которого утверждали, что отказаться от рождения еще одного ребенка - это самый существенный вклад, который каждый человек может сделать для сокращения выбросов парниковых газов. У научного обоснования статьи нашлось множество критиков, не говоря уже о демографической и нравственной стороне. По их мнению, более эффективный путь к сокращению выбросов лежит через рационализацию и уменьшение потребления, повышение эффективности энергетики. В частности, указывалось, что именно образ жизни жителей развитых стран генерирует в разы больше выбросов CO2, чем в среднем приходится на жителей бедных государств.
Тем не менее экологические соображения становятся все большим фактором при планировании семьи в развитых странах. Опрос газеты The New York Times пару лет назад показал, что треть американцев и американок в возрасте 20-45 лет заявили о влиянии климатической повестки на их решение о потомстве.
Российские социологи утверждают, что идея чайлд-фри далеко не так популярна у нас, как в Европе и США. Во-первых, исследования показывают, что продолжение себя в детях для трети современной российской молодежи является "смысложизненной ценностью".
Однако все же есть тенденция роста числа российских чайлд-фри. "За бездетную семью в прошлом году высказались чуть меньше 5 процентов. И на две трети - это женщины", - рассказала "РГ" завотделом социологии молодежи Института социально-политических исследований РАН Юлия Зубок.
Она объясняет это тем, что явно выраженные гедонистические установки - "получить от жизни как можно больше удовольствий, сегодня и сейчас, жизнь коротка", - охватывают подавляющее большинство молодежи, но у молодых женщин они на 11 процентов выраженнее, чем среди мужчин. Вторая причина: быть многодетным часто означает быть бедным. "Бедность концентрируется в детской среде и в семьях с детьми. Не случайно в период пандемии самой пострадавшей категорией населения были семьи с детьми, а особенно женщины - матери", - считает Юлия Зубок.
По ее мнению, потенциал для улучшения ситуации содержится в той группе молодежи, для которой в идеальном образе семьи хотя бы двое детей (таких чуть боле половины - 55 процентов). Еще 17 процентов идеальной видят семьи с тремя и более детьми.
Между тем реализуют идеальную модель очень немногие. Главные проблемы: отсутствие нормальных жилищных условий, невозможность дать всем детям одинаково хорошее образование и гнетущее чувство неопределенности. "Ответственное родительство в представлениях многих молодых людей часто связывается с тем, чтобы правильно рассчитать свои ресурсы в деле рождения и воспитания детей", - резюмирует социолог.
Подготовила Елена Новоселова