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10.02.2022 07:00
Рубрика: Культура

Что покажет телеканал "Россия-К" в день памяти А.С. Пушкина

Текст: Константин Губанов
10 февраля - День памяти Александра Сергеевича Пушкина. В жизни поэта было почти 30 вызовов на дуэли. Правда, в большинстве случаев дело до поединка либо не доходило и заканчивалось примирением сторон, либо противники промахивались. Пушкин никогда не стрелял первым.
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Однако зима 1837 года оказалась роковой - Александр Сергеевич получил тяжелое ранение на дуэли с Жоржем Дантесом. События тех дней до сих пор вызывают множество споров: имело ли место "обидное" стечение обстоятельств, порожденное не в последнюю очередь бурным нравом сочинителя, или это была тщательно спланированная операция с участием власть имущих.
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Ко дню памяти поэта телеканал "Россия-Культура" подготовил специальную программу. 10 февраля в 08:20 покажут фильм "Последняя дорога" Леонида Менакера. События картины разворачиваются вокруг дуэли Пушкина и Дантеса. В фильме снимались: Александр Калягин, Ирина Купченко, Елена Караджова, Анна Каменкова, Иннокентий Смоктуновский и другие.

Фильм Леонида Менакера ("Жаворонок", "Молодая жена") рассказывает о последних часах жизни поэта, но делает это в своеобразной манере: с одной стороны, лента целиком и полностью сконцентрирована на личности Александра Сергеевича и событиях до и после 10 февраля 1837 года, а с другой - главный герой почти не появляется в кадре. Вам не показалось: картина о Пушкине, но без Пушкина. Как объяснял режиссер в одном из интервью, для него фигура классика русской литературы - нечто сакральное; нужно обладать недюжинным мужеством, чтобы показать его на экране.

"Повеса, дикарь с арабской кровью, дамский угодник" - таким в начале предстает Александр Сергеевич в воспоминаниях Геккерна, Дантеса и прочих недоброжелателей. Пушкину ставят в вину и бешеную ревность к супруге, и легкомыслие. Но удивительное дело: все эти злопыхатели порицают поэта и называют написанные им стихи скучными и ничем не выдающимися, однако при этом знают многие из них наизусть, а самые непримиримые противники находят в себе мужество признать, что у сочинителя есть дар, за который его можно если не любить, то хотя бы уважать. Один из героев так и говорит: "Как человек - прощаю, как министр - не позволю развращать Россию". Однако если посмотреть на поэта глазами Жуковского, четы Вяземских или Натальи Гончаровой, то перед нами предстанет другая грань образа - абсолютно затравленный одиночка, чьи яростные выпады - это реакция на провокации со стороны "просвещенной" элиты.

Но прозвучал роковой выстрел. "Последняя дорога" показывает, что это событие в высшей степени трагично…но абсолютно закономерно. Пушкин - не просто талантливый сочинитель, он одним своим существованием бросал вызов целой эпохе - мундирам, которые носят не с честью; службе, которую остается только терпеть; высокопоставленным чинам, чью непомерную власть могут поколебать гусиные перья. Гонимому не суждено было мирно встретить старость, и если бы не Дантес или приглашение в клуб рогоносцев, то наверняка свою роль сыграло бы что-нибудь другое.

КСТАТИ

Фото: Юрий Лепский
На ней можно встретиться, если захотеть, с Пушкиным, мифическим зайцем и Временем

10 февраля в 20:35 смотрите премьеру документального фильма "Пушкин. Битов. Габриадзе. Побег". Автор и режиссер ‒ Ася Гусева. Фильм сделан в синтетическом жанре ‒ соединение документального кино и художественной анимации, созданной на основе и по мотивам графики Резо Габриадзе. Это последняя съемка Андрея Битова. "Пушкин не умер, а превратился в бабочку, подхватил Наталью Николаевну и улетел в Бренту (Италия). Это придумал Резо Габриадзе. Нам хотелось, чтобы это был веселый, легкий фильм. Радостный, чтобы все воодушевились", ‒ говорит автор картины Ася Гусева.

Дружба Габриадзе и Битова продлилась полстолетия, оба почитали Пушкина, и эту любовь переплавили в книги "Трудолюбивый Пушкин" и "Метаморфоза". Друзья не только размышляют о судьбе и творчестве великого русского поэта. Они, прежде всего, рассказывают о себе и своей дружбе. Вспоминают, как родилась легенда о том, что Пушкин превратился в бабочку…

13 февраля в 17:10 выйдет новый выпуск программы "Пешком", посвященный Александру Сергеевичу. Ведущий ‒ Михаил Жебрак. Режиссер ‒ Мария Визитей.

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