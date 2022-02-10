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Рубрика: В мире

ЦПВС: Амнистированные с помощью США террористы уезжают в Америку и Европу

Текст: Юрий Гаврилов

Тревожную для стран Запада новость сообщил вечером 9 февраля заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев.

ИГИЛ взяла на себя ответственность за взрыв в афганской мечети

По его словам, в наш миротворческий центр поступила информация о выезде из Сирии амнистированных при поддержке США бывших членов запрещенной в РФ террористической организации ИГИЛ. Журавлев сказал, что речь идет о боевиках, ранее находившихся в подконтрольных курдской администрации местах заключения на территории Заевфратья. "Используя поддельные паспорта с проставленными в них визовыми отметками, указанные лица выезжают в Соединенные Штаты Америки, Канаду и страны Евросоюза", - заявил контр-адмирал.

Напомним, что на брифинге днем ранее Журавлев обратил внимание на тот факт, что деятельность вооруженных сил США, незаконно присутствующих на территории Сирии, продолжает оказывать негативное влияние на обстановку в стране. Замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон сказал, что в подконтрольных проамериканским органам власти районах Заевфратья ситуация в сфере безопасности остается критической. "Только за последние трое суток в регионе совершено 10 террористических актов и диверсий, в результате которых погибло 18 и ранено 25 человек", - сообщил контр-адмирал. - При этом Соединенные Штаты и Великобритания продолжают реализацию программы так называемой "амнистии" для участников террористических группировок. Сотни последователей радикальных течений освобождены из мест заключения и приняты в ряды подконтрольных США вооруженных формирований. Часть из них, по имеющимся данным, переброшена на территорию зоны Эт-Танф".

Журавлев уверен, что подобные действия провоцируют рост террористической угрозы. Более того, по имеющейся у наших военных информации, лидеры бандподполья планируют проведение диверсий против государственных служащих и объектов на территории провинций Хомс, Дамаск, Деръа и Эс-Сувейда.

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