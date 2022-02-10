Детективы или любовные романы - россияне назвали любимые книги

Закрученные детективные истории неспеша, но уверенно приближаются к первой тройке самых популярных жанров. Писателям-фантастам и авторам книг по психологии и саморазвитию будет уже не так просто отстоять свои лидирующие позиции. Первыми же сдались создатели любовных романов, романтические истории были вытеснены детективами и впервые за долгие годы оказались в России за пределами топ-5 самых популярных жанров.

Лидером же среди детективных книг, по данным ЛитРес, стал бестселлер королевы детективов Александры Марининой "Отдаленные последствия". Роман, опубликованный осенью 2021 года, за считанные месяцы побил все рекорды по продажам. Настолько заманчивой и захватывающей оказалась история поимки серийного маньяка.

На втором и третьем месте - книги израильского писателя Майка Омера "Глазами жертвы" и "Внутри убийцы".

Также в пятерке лучших - детектив британского сценариста и писателя кипрского происхождения Алекса Михаэлидеса "Безмолвный пациент" и один из книжных хитов Майка Омера "Заживо в темноте".

По количеству проданных книг нет равных Борису Акунину. Также идут нарасхват детективы Татьяны Устиновой и Дарьи Донцовой. Но это вполне предсказуемый результат, а вот кто действительно приятно удивил, так это авторы детективов из Азии. В топ-100 детективов за последние 12 месяцев вошло сразу два азиатских детектива, чего раньше не бывало никогда.

Если вы еще не знакомы с творчеством азиатских мастеров детективного жанра, советуем начать знакомство с этих книг: "Поезд убийц" Котаро Исака, "Полупризнание" Хидэо Ёкояма и бестселлер Чжоу Хаохуэй "Письма смерти".

Кстати

Среди любовных романов, первое и второй место занимают книги независимого автора, пишущего под псевдонимом Алекс Д., - "По ту сторону от тебя" и "Танцы на стеклах". Вторую он создал в соавторстве с Ланой Мейер. Третью строчки занимает бестселлер Джона Маррса "The One. Единственный", экранизированный Netflix в 2021 году. В топ-5 вошли также "Тихоня для хулигана" Саманты Аллен и "Тафгай" Солы Рэйн.