Диетолог перечислила пять напитков, которые помогут убрать жир с живота

Новости

Двоим олимпийским чемпионам-росгвардейцам присвоено звание "капитан" 21:50
Ракета "Союз" со спутниками OneWeb успешно стартовала с космодрома Куру 21:45
В Госдуме объяснили, почему сенат США зашел в тупик по вопросу новых санкций 21:28
На французских берегах Ла-Манша появятся видеокамеры 20:54
Мишустин обсудил с Токаевым сотрудничество в экономике 20:53
Мурманский аэропорт эвакуировали из-за угрозы ЧС 20:48
Путин создал комиссию Совбеза РФ по миграционной политике 20:46
Третью дозу "ЭпиВакКороны-Н" для пожилых можно вводить через два месяца после второй 20:41
Умер французский ученый Люк Монтанье, открывший вирус иммунодефицита 20:40
Захарова отметила некомпетентность западных партнеров 20:25
Для Дальнего Востока разработают меры поддержки инвестпроектов в сфере лесопереработки 20:15
Посол рассказал о сроках передачи Александровского подворья в пользу России 20:08
МИД: Ответ России на недружественные шаги Лондона будет выверенным и жестким 20:07
В Беларуси возбудили уголовное дело против мэра Днепра 19:43
Полицейские США в 2021 году застрелили более тысячи человек 19:34
Минздрав одобрил испытания кожного теста на клеточный иммунитет к COVID 19:20
Сборные Канады и США по хоккею выиграли стартовые матчи Олимпиады 19:01
В Москве вынесли приговор убившему двух милиционеров в 1995 году 19:00
Путин обещал Казахстану дальнейшую поддержку в подготовке военных специалистов 18:48
Глава британского МИД считает, что Ростов и Воронеж не принадлежат России 18:43
Путин: Макрон позвонит после консультаций с Европой и США 18:43
Пушков связал странные заявления Трасс с незнанием предмета 18:37
Путин пояснил свои слова о "красавице" и Минских соглашениях 18:37
Кабмин выдвинул четырех кандидатов в наблюдательный совет Сбербанка 18:26
Опрос: 91% отслуживших в армии россиян считают, что армия не помешала их карьере 18:24
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Опрос "РГ": Чему, по вашему мнению, мешают дети? И мешают ли?
Опрос "РГ": Чему, по вашему мнению, мешают дети? И мешают ли?
Верховный суд разъяснил, кому положена выплата по ОСАГО
Верховный суд разъяснил, кому положена выплата по ОСАГО
Расписание трансляций олимпийских соревнований на первую неделю зимних Игр
Расписание трансляций олимпийских соревнований на первую неделю зимних Игр
10.02.2022 21:20
Рубрика: Общество

Диетолог перечислила пять напитков, которые помогут убрать жир с живота

Текст: Нина Егоршева
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Эксперты перечислили пять напитков, которые помогают быстрее сжигать объем висцерального жира - тот самый жир на животе. Суть в том, что они приглушают аппетит. И в результате, как пишет Eat This, Not That, человек употребляет меньше лишних калорий, которые затем могут превратиться в жировые отложения.

Издание цитирует диетолога Рейчел Дикман, по словам которой, несмотря на обилие рекламы различных коктейлей для похудения и "сжигающих жир напитков", напитка, который обладал бы способностью по-настоящему уничтожать жировые клетки, попросту не существует. Тем не менее, есть полезные напитки, которые приглушают аппетит и ускоряют метаболизм,

Фото: iStock
Врач объяснил, как убрать живот, если "вес встал"

На первое место эксперты ставят обычную воду. Замечено, что она заставляет организм более интенсивно сжигать жиры. "Исследование, в котором приняли участие 303 человека, страдающих ожирением или лишним весом, и результаты которого были опубликованы в журнале Obesity, показало, что участники, которых попросили ежедневно выпивать около литра воды, в среднем за год похудели на 2,5 килограмма", - передает ИноСМИ.

Не менее эффективен в процессе похудения зеленый чай, который содержит кофеин и катехины - биологически активные вещества растительного происхождения. По словам Дикман, эти два важнейших компонента способствуют более интенсивному процессу окисления жира и, соответственно, его сжиганию. Исследование, результаты которого были опубликованы в Journal of Functional Foods, показало, что за 12 недель у людей, которые пили зеленый чай, существенно уменьшился объем висцерального жира по сравнению с контрольной группой, участники которой чай не пили.

В том же списке несладкий черный чай и кофе. Последний помогает эффективно подавлять аппетит у некоторых людей, что способствует снижению общего количества употребляемых калорий. При этом черный чай богат флавоноидами, которые полезны для сердца. И эти же флавоноиды играют важную роль в уменьшении объема висцерального жира.

Фото: iStock
Пять привычек, которые ведут к накоплению висцерального жира

Замыкают список коктейли с сывороточным белком. Они также могут способствовать уменьшению объемов жира и потере веса. Но только при условии, если употреблять их вместо высококалорийной пищи.

Ранее врач-диетолог, доктор медицинских наук, профессор Алексей Ковальков рассказал о роли умеренных физических нагрузок для эффективного похудения. По его словам, спорт необходим, так он помогает постоянно немножко подхлестывать обменные процессы. При этом практиковать физические нагрузки эксперт советует хотя бы три-четыре раза в неделю.

Материал носит информационный характер. Предварительно следует проконсультироваться со специалистом.

Общество Здоровье Медицина и здоровое питание

Главное сегодня

Путин пояснил свои слова о "красавице" и Минских соглашениях
Пушков связал странные заявления Трасс с незнанием предмета
Нарышкин: Украина полным ходом готовится к войне
Путин сообщил о начале поставок "Спутника Лайт" в Казахстан
В Минфине раскрыли возможную модель налогообложения криптовалют
В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно сдавать ПЦР-тест
Как обезопасить себя при посещении сайтов и соцсетей