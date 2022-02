Диетолог перечислила пять напитков, которые помогут убрать жир с живота

Эксперты перечислили пять напитков, которые помогают быстрее сжигать объем висцерального жира - тот самый жир на животе. Суть в том, что они приглушают аппетит. И в результате, как пишет Eat This, Not That, человек употребляет меньше лишних калорий, которые затем могут превратиться в жировые отложения.

Издание цитирует диетолога Рейчел Дикман, по словам которой, несмотря на обилие рекламы различных коктейлей для похудения и "сжигающих жир напитков", напитка, который обладал бы способностью по-настоящему уничтожать жировые клетки, попросту не существует. Тем не менее, есть полезные напитки, которые приглушают аппетит и ускоряют метаболизм,

На первое место эксперты ставят обычную воду. Замечено, что она заставляет организм более интенсивно сжигать жиры. "Исследование, в котором приняли участие 303 человека, страдающих ожирением или лишним весом, и результаты которого были опубликованы в журнале Obesity, показало, что участники, которых попросили ежедневно выпивать около литра воды, в среднем за год похудели на 2,5 килограмма", - передает ИноСМИ.

Не менее эффективен в процессе похудения зеленый чай, который содержит кофеин и катехины - биологически активные вещества растительного происхождения. По словам Дикман, эти два важнейших компонента способствуют более интенсивному процессу окисления жира и, соответственно, его сжиганию. Исследование, результаты которого были опубликованы в Journal of Functional Foods, показало, что за 12 недель у людей, которые пили зеленый чай, существенно уменьшился объем висцерального жира по сравнению с контрольной группой, участники которой чай не пили.

В том же списке несладкий черный чай и кофе. Последний помогает эффективно подавлять аппетит у некоторых людей, что способствует снижению общего количества употребляемых калорий. При этом черный чай богат флавоноидами, которые полезны для сердца. И эти же флавоноиды играют важную роль в уменьшении объема висцерального жира.

Замыкают список коктейли с сывороточным белком. Они также могут способствовать уменьшению объемов жира и потере веса. Но только при условии, если употреблять их вместо высококалорийной пищи.

Ранее врач-диетолог, доктор медицинских наук, профессор Алексей Ковальков рассказал о роли умеренных физических нагрузок для эффективного похудения. По его словам, спорт необходим, так он помогает постоянно немножко подхлестывать обменные процессы. При этом практиковать физические нагрузки эксперт советует хотя бы три-четыре раза в неделю.

Материал носит информационный характер. Предварительно следует проконсультироваться со специалистом.