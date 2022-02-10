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10.02.2022 21:50
Рубрика: Власть

Двоим олимпийским чемпионам-росгвардейцам присвоено звание "капитан"

Текст: Михаил Фалалеев

Директор Росгвардии генерал-армии Виктор Золотов своим приказом досрочно присвоил олимпийскому чемпиону старшему лейтенанту Александру Большунову и серебряному призеру Олимпиады в Пекине старшему лейтенанту Денису Спицову воинское звание "капитан". Эти спортсмены и офицеры Росгвардии обеспечили России мировое лидерство в лыжном виде спорта.

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
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Напомним, в воскресенье, 6 февраля 2022 года, инструктор по спорту высшей квалификации спортивной команды при управлении Уральского округа войск национальной гвардии, заслуженный мастер спорта России по лыжным гонкам Александр Большунов на соревнованиях по скиатлону принес первое "золото" российской сборной на Олимпиаде в Пекине. Александр Большунов - уникальный российский лыжник, который является четырехкратным призером Олимпийских игр 2018 года, многократным чемпионом мира, двукратным обладателем Большого хрустального глобуса, двукратным победителем лыжной многодневной гонки Тур де Ски, трехкратным обладателем Малого хрустального глобуса в дистанционном зачете Кубка мира.

Денис Спицов - инструктор по спорту высшей квалификации спортивной команды при управлении Приволжского округа войск национальной гвардии, заслуженный мастер спорта России по лыжным гонкам, многократный победитель призер чемпионатов России и мира. Он завоевал в скиатлоне олимпийское "серебро".

Власть Безопасность Правоохранительная система Правительство Росгвардия Олимпиада в Пекине

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