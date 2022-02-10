Экс-глава МИД Австрии Кнайсль признала правоту Мюнхенской речи Путина 2007 года

Президент России Владимир Путин был прав, когда в своей речи на Мюнхенской конференции предупреждал об угрозах безопасности, которые создают идеи однополярного мира и расширение НАТО. Об этом в интервью РИА Новости заявила бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль.

Как обратила внимание дипломат, тогда, в 2007 году, речь шла о возможности начала новой "холодной войны". "О некоторых вещах, возможно, лучше судить 15 лет спустя, и я пришла к выводу, что президент Путин тогда был очень прав в своих словах и в своих предупреждениях", - отметила Кнайсль.

По ее словам, буквально несколько дней назад она пересматривала то выступление российского лидера. "Мне показалось, что оно много разъясняет", - заявила экс-глава МИД Австрии. "Я бы сказала, что на самом деле обо всем, о чем говорил тогда президент Путин, приходится констатировать, что, во-первых, он, к сожалению, был прав, во-вторых, с тех пор все стало еще хуже и сложнее", - добавила Кнайсль.

Стоит отметить, что и прежде она гораздо объективнее своих европейских коллег относилась к России и звучащим из Москвы заявлениям. Так, в бытность министром иностранных дел она призывала другие страны ЕС не торопиться с введением санкций против РФ из-за истории со Скрипалями, а дождаться окончания расследования (тогда Вена отказалась идти на поводу у Лондона и высылать российских дипломатов). Также Кнайсль несколько лет назад высоко оценила речь Путина после теракта 11 сентября 2001 года. Тогда российский президент заявил, что Россия - европейская держава, однако многие важнейшие решения в Европе принимаются без ее участия. Он призвал отказаться от шаблонов "холодной войны" и быть равноправными партнерами как европейской, так и мировой архитектуры безопасности. Кнайсль выразила сожаление, что тот посыл в Европе не поддержали, и время было потрачено впустую.

Сейчас экс-глава МИД Австрии признала правоту Путина и на Мюнхенской конференции по безопасности 2007 года. Тогда он жестко раскритиковал внешнюю политику США и идеи однополярного мироустройства, резко выступил против планов расширения НАТО и размещения в Восточной Европе объектов американской противоракетной обороны.

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Текст Мюнхенской речи Путина 2007 года: