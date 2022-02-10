Новости

Эксперимент по маркировке медизделий начнется 15 февраля 17:20
Персонал посольства России в Киеве может покинуть Украину 17:16
Глава комитета финского парламента ушел в отставку из-за слов об Украине 17:09
Нарышкин: Украина полным ходом готовится к войне 17:05
Посольство Беларуси направило ноту протеста в МИД Украины из-за флага 17:03
Бытовая ссора москвичей закончилась двойным убийством 16:49
Конькобежка Схаутен выиграла вторую золотую медаль в Пекине 16:33
Косачев: Запад находится в иллюзии, что может обеспечить безопасность привилегированным 16:32
Клаус Майне рассказал, приедут ли Scorpions в Россию 16:30
Замглавы МИД: ОДКБ в Казахстане успешно прошла серьезный экзамен на боеспособность 16:13
Родителей детей с особенностями будут информировать о ранней помощи 16:13
Эксперт: Промышленность ФРГ потеряет конкурентоспособность в случае отказа от "СП-2" 15:45
ВЦИОМ: 66% россиян оценили состояние науки в России позитивно или нейтрально 15:39
НАТО может разместить войска в районе Черного моря 15:38
Эксперт оценила претензии ФАС к Google по работе YouTube 15:38
Американские фристайлисты победили в миксте в лыжной акробатике 15:35
ЕС передал России коллективный ответ по евробезопасности 15:32
Принц Чарльз во второй раз заразился коронавирусом 15:25
Исследование: Уровень эффективности вакцины "КовиВак" составил 87% 15:24
На колесе обозрения "Солнце Москвы" можно будет устраивать свадьбы и фотосессии 15:11
От огня украинских военных погибли 2,6 тысячи жителей юго-востока Украины 15:06
Песков о ситуации с Валиевой: Единственным источником информации должен быть МОК 14:56
Андрей Бочкарев: Вопросы по 586 проблемным объектам долгостроя решили в Москве за 11 лет 14:49
Сбежавший в Беларусь польский солдат рассказал о массовых убийствах мигрантов 14:48
В московских ТЦ пройдет акция для желающих бросить курить 14:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Опрос "РГ": Чему, по вашему мнению, мешают дети? И мешают ли?
Опрос "РГ": Чему, по вашему мнению, мешают дети? И мешают ли?
Верховный суд разъяснил, кому положена выплата по ОСАГО
Верховный суд разъяснил, кому положена выплата по ОСАГО
Расписание трансляций олимпийских соревнований на первую неделю зимних Игр
Расписание трансляций олимпийских соревнований на первую неделю зимних Игр
10.02.2022 17:20
Рубрика: Власть

Эксперимент по маркировке медизделий начнется 15 февраля

Текст: Владимир Кузьмин

Премьер-министр Михаил Мишустин постановил провести эксперимент по маркировке отдельных видов медицинских изделий средствами идентификации.

Мишустин дополнил перечень имплантируемых по ОМС медизделий

Он начнется 15 февраля этого года и завершится 28 февраля 2023 года. В эксперимент включены:

- обеззараживатели-очистители воздуха, в том числе оборудование, бактерицидные установки и рециркуляторы, применяемые для фильтрования и очистки воздуха в помещениях;

- ортопедическая обувь и ее вкладные корригирующие элементы;

- слуховые аппараты, кроме частей и принадлежностей;

- коронарные стенты;

- компьютерные томографы;

- санитарно-гигиенические изделия, используемые при недержании.

Власть Работа власти Внутренняя политика Общество Здоровье Правительство Председатель Правительства

Главное сегодня

Песков: Путин желает Жириновскому выздоровления
Лавров назвал разговором немого с глухим переговоры с главой МИД Британии по Украине
Правительство подготовило законопроект об индексации военных пенсий на 8,6%
В Минфине раскрыли возможную модель налогообложения криптовалют
Захарова: Запад ничего не делает для решения внутриукраинского кризиса
Игорь Иванов: Ситуация в Европе сейчас даже сложнее, чем она была в 90-е
Конституционный суд защитил право граждан на жилье при банкротстве банков