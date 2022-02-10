Эксперимент по маркировке медизделий начнется 15 февраля

Премьер-министр Михаил Мишустин постановил провести эксперимент по маркировке отдельных видов медицинских изделий средствами идентификации.

Он начнется 15 февраля этого года и завершится 28 февраля 2023 года. В эксперимент включены:

- обеззараживатели-очистители воздуха, в том числе оборудование, бактерицидные установки и рециркуляторы, применяемые для фильтрования и очистки воздуха в помещениях;

- ортопедическая обувь и ее вкладные корригирующие элементы;

- слуховые аппараты, кроме частей и принадлежностей;

- коронарные стенты;

- компьютерные томографы;

- санитарно-гигиенические изделия, используемые при недержании.