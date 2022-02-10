Эксперт оценила претензии ФАС к Google по работе YouTube

Решение Федеральной антимонопольной службы, признавшей вину Google во внезапных блокировках аккаунтов и удалении контента с YouTube, станет прецедентом не только в России, но и в других странах. Об этом "РГ" заявила руководитель антимонопольной практики Rights Business Standard Анастасия Яремчук.

"Решение уникально для рынка, на котором, по мнению антимонопольного органа, совершено нарушение. До этого дела ни в мире, ни в России злоупотребление в сфере видеохостинга не устанавливались", - отметила эксперт.

Она также напомнила о принятых в сентябре 2021 года принципах взаимодействия участников цифровых рынков. Одним из условий, прописанных в документе, стало как раз обеспечение понятных и простых правил пользования платформой, а также открытые и объективные правила самой платформы (не допускающие чрезмерно расширительного толкования).

"Обратные действия платформ могут способствовать субъективной оценке/решению владельца платформы в части доступа к ней, в то время как пользователь не обладает пониманием, что именно требуется для получения такого доступа" - добавила Яремчук.

Ранее ФАС признала компанию Google нарушившей антимонопольное законодательство. Претензии надзорного ведомства касаются работы YouTube, который принадлежит корпорации.

По мнению ФАС, правила, связанные с формированием, приостановлением, блокировками аккаунтов, являются "непрозрачными, необъективными и непредсказуемыми". "Это приводит к внезапным блокировкам и удалению аккаунтов пользователей без предупреждения и обоснования действий", - считают в ФАС.

Пока речь идет лишь о признании вины IT-гиганта. Размер штрафа будет определен в ходе административного расследования.

В Google "РГ" сообщили, что "ждут полный текст решения, чтобы его изучить".