ФАС пригрозила Google штрафом за блокировку контента на YouTube

Федеральная антимонопольная служба признала компанию Google нарушившей антимонопольное законодательство. Об этом сообщили в пресс-службе ФАС.

Дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении Google было возбуждено в апреле 2021 года. Тогда жалобу на действия Google подала общественная организация "Центр Интернет-технологий".

"Служба установила, что правила, связанные с формированием, приостановлением, блокировками аккаунтов и обращения контента пользователей на Youtube являются непрозрачными, необъективными и непредсказуемыми. Это приводит к внезапным блокировкам и удалению аккаунтов пользователей без предупреждения и обоснования действий", - говорится в сообщении ведомства.

По мнению ФАС, политика Google ущемляет интересы пользователей, а также ограничивает конкуренцию на смежных рынках.

Размер штрафа для компании будет определен в ходе административного расследования.

В декабре прошлого года суд оштрафовал Google по иску Роскомнадзора на 7,2 млрд рублей. Антимонопольная служба также ранее штрафовала Google, однако в этих случаях штрафы были намного меньше.