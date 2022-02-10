ФАС пригрозила Google штрафом за блокировку контента на YouTube

Новости

В московских ТЦ пройдет акция для желающих бросить курить 14:30
МИД РФ: Учения НАТО за Полярным кругом усилят напряженность 14:25
Лавров допустил эвакуацию неосновного дипперсонала с Украины 14:19
Финский хоккеист Маннинен сделал первый хет-трик на Олимпиаде в Пекине 14:18
Песков оценил перспективы телефонного разговора Путина и Макрона 14:02
Лавров: У Москвы и Лондона разные трактовки Минских соглашений 13:58
Лавров назвал разговором немого с глухим переговоры с главой МИД Британии по Украине 13:51
В Японии продлили ограничения из-за коронавируса 13:47
Песков: Путин желает Жириновскому выздоровления 13:40
Оперштаб Москвы рассказал об изменениях в учете новых случаев коронавируса 13:33
Правительство выделит еще 76,5 млрд рублей на оплату больничных 13:31
Дипломаты РФ почтили память генконсула Российской Империи Артура Вильма 13:25
Мишустин расширил программу бесплатного переобучения на молодежь до 35 лет 13:21
Суд продлил арест студенту, устроившему стрельбу в пермском университете 13:16
Кабмин подготовил законопроект об индексации военных пенсий на 8,6% 13:15
Яровая предложила ввести уголовную ответственность за пропаганду педофилии 13:12
ФСБ показала кадры задержания и допроса лжеминеров 13:04
Директор Билана ответил на информацию о его госпитализации с COVID-19 13:03
Профицит российского бюджета в январе составил почти 125 млрд рублей 12:57
Непряева не сдержала слез после финиша гонки на 10 км 12:53
Сборная России потеряла одно место в рейтинге ФИФА 12:49
Оперштаб Москвы обосновал суточный рост случаев COVID изменениями в порядке учета Роспотребнадзора 12:44
В ФСБ выяснили, что лжеминированиями руководил 18-летний гражданин Украины 12:26
Самое дешевое съемное жилье в некоторых городах подорожало на 20-25% 12:24
За год бойцы СОБРа Росгвардии "Рысь" задержали 284 преступника 12:20
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Опрос "РГ": Чему, по вашему мнению, мешают дети? И мешают ли?
Опрос "РГ": Чему, по вашему мнению, мешают дети? И мешают ли?
Верховный суд разъяснил, кому положена выплата по ОСАГО
Верховный суд разъяснил, кому положена выплата по ОСАГО
Расписание трансляций олимпийских соревнований на первую неделю зимних Игр
Расписание трансляций олимпийских соревнований на первую неделю зимних Игр
10.02.2022 13:07
Рубрика: Digital

ФАС пригрозила Google штрафом за блокировку контента на YouTube

Текст: Михаил Загайнов
Федеральная антимонопольная служба признала компанию Google нарушившей антимонопольное законодательство. Об этом сообщили в пресс-службе ФАС.
Фото: Igor Golovniov/SOPA Images/LightRocket via Getty Images Фото: Igor Golovniov/SOPA Images/LightRocket via Getty Images
Фото: Igor Golovniov/SOPA Images/LightRocket via Getty Images
Фото: РИА Новости
Торговые сети исполнили все предписания ФАС о снижении цен на продукты

Дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении Google было возбуждено в апреле 2021 года. Тогда жалобу на действия Google подала общественная организация "Центр Интернет-технологий".

"Служба установила, что правила, связанные с формированием, приостановлением, блокировками аккаунтов и обращения контента пользователей на Youtube являются непрозрачными, необъективными и непредсказуемыми. Это приводит к внезапным блокировкам и удалению аккаунтов пользователей без предупреждения и обоснования действий", - говорится в сообщении ведомства.

По мнению ФАС, политика Google ущемляет интересы пользователей, а также ограничивает конкуренцию на смежных рынках.

Размер штрафа для компании будет определен в ходе административного расследования.

В декабре прошлого года суд оштрафовал Google по иску Роскомнадзора на 7,2 млрд рублей. Антимонопольная служба также ранее штрафовала Google, однако в этих случаях штрафы были намного меньше.

Google могут крупно оштрафовать за отказ удалить запрещенный контент
Digital Технологии Экономика Бизнес Крупные компании Компании Информационные технологии Google Правительство ФАС

Главное сегодня

Песков: Путин желает Жириновскому выздоровления
Лавров назвал разговором немого с глухим переговоры с главой МИД Британии по Украине
В Беларуси стартовали совместные военные учения "Союзная решимость-2022"
Захарова: Запад ничего не делает для решения внутриукраинского кризиса
В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно сдавать ПЦР-тест