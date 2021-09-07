ФАС снова оштрафовала Google за ненадлежащую рекламу

УФАС России по Москве оштрафовало Google на 200 тысяч рублей за нарушение закона о рекламе, сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее поступила жалоба на рекламу работавшей в России без лицензии финансовой компании, распространенную в системе Google AdWords. Специалисты ФАС усмотрели в этом объявлении сразу несколько нарушений.

Как отметила руководитель Московского УФАС России Екатерина Соловьева, ведомство серьезно относится к жалобам на рекламу, особенно если это касается финансовых услуг.

"Мы всегда призываем потребителей быть максимально аккуратными при выборе компании, которой они собираются отдать свои деньги и с большой осторожностью относиться к рекламным объявлениям", - говорит Соловьева.

За нарушение закона "О рекламе" Google LLC привлекли к административной ответственности и назначили штраф в 200 тысяч рублей. Это уже пятый штраф для корпорации в этом году.