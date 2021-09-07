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07.09.2021 18:30
Рубрика: Digital

ФАС снова оштрафовала Google за ненадлежащую рекламу

Текст: Евгения Думанская
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

УФАС России по Москве оштрафовало Google на 200 тысяч рублей за нарушение закона о рекламе, сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: istockphoto.com
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Ранее поступила жалоба на рекламу работавшей в России без лицензии финансовой компании, распространенную в системе Google AdWords. Специалисты ФАС усмотрели в этом объявлении сразу несколько нарушений.

Как отметила руководитель Московского УФАС России Екатерина Соловьева, ведомство серьезно относится к жалобам на рекламу, особенно если это касается финансовых услуг.

"Мы всегда призываем потребителей быть максимально аккуратными при выборе компании, которой они собираются отдать свои деньги и с большой осторожностью относиться к рекламным объявлениям", - говорит Соловьева.

За нарушение закона "О рекламе" Google LLC привлекли к административной ответственности и назначили штраф в 200 тысяч рублей. Это уже пятый штраф для корпорации в этом году.

Digital Интернет Правительство ФАС Компании Информационные технологии Google

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