Эксперт: Промышленность ФРГ потеряет конкурентоспособность в случае отказа от "СП-2"

Ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин в интервью телеканалу RT выразил уверенность, что в случае остановки "Северного потока-2" ущерб в первую очередь будет нанесен жителям ФРГ и германским компаниям.

"Роль природного газа в энергетике Германии по-прежнему остается серьезной, несмотря на попытки зеленого перехода, - отметил эксперт. - Освободившуюся нишу, естественно, попытается занять американский СПГ, а американцы предпочитают работать по краткосрочным контрактам".

Как указал Камкин, это создаст "риски сильных колебаний цен и роста цен на газ и ударит по карману конечных потребителей", а также "приведет к снижению конкурентоспособности германской промышленности".