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10.02.2022 15:32
Рубрика: Власть

ЕС передал России коллективный ответ по евробезопасности

Текст: Юрий Когалов

Евросоюз передал российской стороне свой коллективный ответ по евробезопасности. Как проинформировали в постоянном представительстве РФ при ЕС, глава дипмиссии Владимир Чижов принял из рук директора Европейской внешнеполитической службы по вопросам безопасности и оборонной политики Йоннике Балфоорт послание на имя главы МИД РФ Сергея Лаврова.

Фото: Пресс-служба МИД РФ/ РИА Новости
Лавров: Мы ждем от Запада конкретную реакцию по нашим предложениям, а не отговорки

Как отмечается, этот письменный ответ был подготовлен от имени министров 27 стран-членов ЕС. "Данный документ является реакцией на послание министра иностранных дел Российской Федерации по тематике неделимости безопасности, направленное 28 января 2022 года главам внешнеполитических ведомств ряда европейских стран, США и Канады", - проинформировали в постпредстве. В дипмиссии также обратили внимание на желание ЕС не предавать гласности содержание этого документа.

Примечательно, что это произошло в то же самое время, когда Лавров на пресс-конференции с главой МИД Великобритании Лиз Трасс подчеркнул, что Москва "ждет ответы от всех стран пространства ОБСЕ". "Но, как я слышал, вместо ответов по-честному от каждой страны ЕС хочет сделать такую коллективную бумагу, где все нюансы национальных позиций будут нивелированы. Убежден, что в этом случае разговор у нас не получится, тогда будем, наверное, думать о том, как из этой ситуации выходить", - заявил российский министр.

Что именно содержится в послании из Брюсселя, пока не раскрывается. По данным некоторых западных СМИ, там содержатся призывы к деэскалации, а также выражается готовность к переговорам на полях ОБСЕ.

Власть Работа власти Внешняя политика Переговоры по урегулированию конфликта на Украине

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