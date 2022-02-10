ФАС признала металлургов виновными в завышении цен

Комиссия Федеральной антимонопольной службы (ФАС) признала крупнейшие металлургические компании - "Северсталь", "ММК" и "НЛМК" - виновными в завышении цен на горячекатаный плоский прокат (один из основных компонентов в строительстве и других отраслях). Пока речь идет лишь о признании вины металлургов, решение о штрафах будет вынесено позднее. За нарушение закона о конкуренции компаниям грозят оборотные штрафы.

В ФАС отмечают, что компании занимают доминирующее положение на рынке проката - их доля более 70%. Во время рассмотрения дел, которые были возбуждены еще в апреле 2021 года, металлурги отказались признать свою вину, сославшись на высокие цены на мировом рынке проката.

При этом в ФАС отмечают, что рост цен на горячекатаный прокат намного обогнал повышение себестоимости продукции. "Компании ссылались на то, что цены на горячекатаный прокат устанавливали сами покупатели. По мнению металлопроизводителей, покупатель может снизить цену путем переговоров и установить на рынке цену, которую он готов заплатить. Однако этот довод опровергается количеством поступивших в ведомство заявлений о необоснованном росте цен", - пояснили в ФАС.

По оценкам ФАС, в 2021 году металлурги втрое увеличили свою прибыль при прежних объемах продаж

Кроме того, оценка рынка проката показала, что роста спроса со стороны потребителей не произошло. Другими словами, при тех же объемах продаж на внутреннем рынке в 2021 году металлурги втрое увеличили свою прибыль по сравнению с показателями 2019-2020 годов, подчеркнули в ведомстве.

Комиссия ФАС пришла к выводу, что повышение цен исключительно на основании мировых цен нарушает закон о защите конкуренции. Решение касается лишь самого факта нарушения антимонопольного законодательства. Штрафы будут назначены по итогам расследования дел об административных нарушениях. Кроме того, компаниям выданы предписания об устранении нарушений.

В "Северстали" обвинили ведомство в создании "опасного прецедента", который "фактически ставит под угрозу" работу "механизмов рыночной экономики в России". Кроме того, в компании считают, что решение "дискриминирует отечественных производителей, являющихся глобальными игроками, по отношению к международным конкурентам". В компании намерены обжаловать решение комиссии. "ММК" и "НЛМК" также готовы отстаивать свою позицию в суде.

Член генерального совета Ассоциации антимонопольных экспертов, партнер BGP Litigation Ирина Акимова отмечает, что ключевым критерием при определении вины металлургов стал анализ рынка. "Для этого антимонопольный орган должен был провести опрос потребителей и определить, существует ли товар, схожий по техническим, функциональным характеристикам и цене (разница в цене между взаимозаменяемыми товарами должна быть менее 10%), а также определить имеется ли рынок, сопоставимый в том числе по условиям обращения товара", - пояснила она, признав, что выводы ФАС логичны.

"Учитывая, что повышение цены на прокат не обусловлено изменениями рыночных условий (например, стоимость первичного сырья), ФАС квалифицировала действия "ММК", "НЛМК" и "Северстали" в качестве злоупотребления доминирующим положением в форме установления и поддержания монопольно высокой цены", - добавила эксперт.

Партнер практики налогов и права группы "Деловой профиль" Александр Силаков считает, что позиция ФАС "успокоит" цены на внутреннем рынке. Речь идет не только о металлургии. "Многие компании, имеющие доминирующее положение в тех или иных отраслях, должны учитывать локальную конъюнктуру российских рынков, а не полагаться только на "общемировые" тенденции", - пояснил он.

При этом, по его словам, пока рано говорить о конкретных суммах штрафов: диапазон санкций достаточно широк, и многое будет зависть от диалога ФАС и компаний. "Ведомство ранее уже комментировало, что сумма штрафа будет больше, чем в знаменитом "деле Google", которое также было связано со злоупотреблением доминирующим положением. Если учитывать, что в том деле итоговая сумма штрафа была более 400 млн рублей, вероятно, речь может идти о сопоставимых величинах", - отмечает Силаков. Он напомнил, что в "деле Google" сторонам удалось уже в суде заключить мировое соглашение, после чего далеко не все "насчитанные" в адрес компании суммы в итоге подлежали уплате.

Управляющий партнер компании Rights Business Standard Анатолий Шашкин считает, что всем трем компаниям грозят оборотные штрафы в 0,01-0,15% от выручки, полученной от реализации товаров на рынке, на котором совершено правонарушение. "Как правило, для любого уровня компаний данные штрафы являются существенными", - отметил Шашкин.

Впрочем, ранее эксперты предсказывали, что штрафы могут быть намного больше - вплоть до 15% выручки от продажи проката на внутреннем рынке. В случае с "ММК" - до 60 млрд рублей, "НЛМК" и "Северсталью" - 15-16 млрд рублей.