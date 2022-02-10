ФАС признала вину Google в блокировке аккаунтов на YouTube

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала компанию Google нарушившей антимонопольное законодательство. Претензии надзорного ведомства касаются работы YouTube, который принадлежит корпорации, сообщили в пресс-службе ФАС.

Дело в отношении Google было возбуждено в апреле 2021 года. Тогда жалобу подал "Центр Интернет-технологий".

"Служба установила, что правила, связанные с формированием, приостановлением, блокировками аккаунтов и обращения контента пользователей на YouTube являются непрозрачными, необъективными и непредсказуемыми. Это приводит к внезапным блокировкам и удалению аккаунтов пользователей без предупреждения и обоснования действий", - говорится в сообщении ведомства. По мнению ФАС, политика Google ущемляет интересы пользователей, а также ограничивает конкуренцию на смежных рынках. Размер штрафа будет определен в ходе административного расследования.

В Google "РГ" сообщили, что "ждут полный текст решения, чтобы его изучить".

"До этого дела ни в мире, ни в России злоупотребления в сфере видеохостинга не устанавливались. Поэтому представляется, что решение окажет влияние не только на российскую, но и мировую практику", - говорит руководитель антимонопольной практики Rights Business Standard Анастасия Яремчук.

Гендиректор Telecom Daily Денис Кусков пояснил, что процедура размещения и удаления контента является предметом споров не только в России, но в других странах. В США и Европе также нет единых метрик и правил.