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10.02.2022 08:56
Рубрика: Экономика

ФНС раскрыла, сколько денег получил бюджет с налогов на большие зарплаты

Текст: Василий Кошкин
Фото: Владимир Новиков/ РИА Новости Фото: Владимир Новиков/ РИА Новости
Фото: Владимир Новиков/ РИА Новости

В 2021 году федеральный бюджет получил 82,7 млрд рублей за счет повышенного налога на доходы россиян свыше пяти млн рублей в год. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Федеральной налоговой службы.

Фото: iStock
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Издание отмечает, что больше половины этой суммы - 44,47 млрд рублей - было собрано в Москве. В тройку также вошли Санкт-Петербург (7,59 млрд) и Московская область (4,26 млрд).

Число плательщиков повышенной ставки НДФЛ в ФНС не раскрывают.

Повышенный налог на доходы свыше пяти млн рублей в год действует в России с 1 января 2021 года. Подобные доходы облагаются НДФЛ по ставке 15%. При этом закон не распространяется на единовременные доходы (например, на продажу имущества, кроме ценных бумаг, или на страховые выплаты).

Все собранные в рамках закона средства государство направляет на лечение детей с тяжелыми, хроническими и редкими заболеваниями.

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