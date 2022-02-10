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"Футураму" перезапустят после десятилетнего перерыва

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    10.02.2022, 09:04
Текст:   Олег Усков

Взрывное анимационное телешоу "Футурама" ждет очередное возрождение. Напомним, фантастический проект Мэтта Грейнинга и Дэвида Коэна в 1999-2003 годах выходил на FOX - четыре сезона, а в 2009-2013 годах случилось продолжение на Comedy Central - еще три.

Программа завоевала впечатляющее количество премий (одних только "Эмми" - шесть) и номинаций, и занимает высокие места в разного рода жанровых чартах - крайне заслуженно, кстати.

Согласно Variety, новые двадцать эпизодов станут поджидать зрителя в следующем году (пока без конкретной даты) на Hulu. Причем на оригинальную озвучку вернутся артисты оригинала. Единственно, еще нет определенности с Джоном ДиМаджио, голосом Бендера, но переговоры с ним ведутся, и создатели почти не сомневаются в их успешности.

Джон через свой Twitter клянется держать поклонников в курсе, пока те недоумевают, а в чем, собственно, проблема. И выдвигают версии, что артист просто кокетничает и хочет гонорар побольше.

Занимаются продолжением все те же Грейнинг и Коэн, обещая, что примутся за дело уже в этом месяце и заверяя, что рады вернуться. На Hulu тоже авансом ликуют.

Ну и не забывайте, что четвертый сезон еще одного проекта Грейнинга, фэнтезийной, а теперь еще и стимпанк-комедии "Разочарование", уже вышел. А 12-я серия 33-го сезона "Симпсонов" выйдет 12 февраля, 34-й сезон стартует позже - также в этом году.

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