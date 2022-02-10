Глава британского МИД считает, что Ростов и Воронеж не принадлежат России

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс на переговорах в Москве проявила достаточно слабые знания географии, отказавшись признать суверенитет России над Ростовской и Воронежской областями. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на дипломатические источники.

В ходе переговоров с главой российской дипломатии Сергеем Лавровым британка несколько раз настаивала на необходимости отвода российских вооруженных сил от украинской границы. Российский министр указал на необоснованность таких требований, поскольку войска находятся на своей территории и имеют право проводить на ней любые учения и маневры.

Потерявший терпение Лавров спросил собеседницу, "признает ли Лондон суверенитет России над Ростовской и Воронежской областями". На что госпожа Трасс прямо заявила, что "Великобритания никогда не признает суверенитета России над этими регионами".

Дипломатическую неловкость пришлось урегулировать послу Великобритании в России Деборе Боннерт. Она разъяснила своему министру, что Ростовская и Воронежская области входят в состав России и, соответственно, суверенитет нашей страны над этими регионами сомнению не подвергается.