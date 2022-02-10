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10.02.2022 17:09
Рубрика: В мире

Глава комитета финского парламента ушел в отставку из-за слов об Украине

Текст: Юрий Когалов

Финский депутат Мика Ниикко, занимавший кресло главы комитета парламента по внешним делам, был вынужден подать в отставку с этой должности после поста в соцсетях о перспективах вступления Украины в НАТО.

Фото: Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости
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В одном из своих твитов он призвал кого-либо из западных лидеров признать, что это невозможно. "Иначе, с точки зрения России, переговоры не увенчаются успехом и последствия будут ужасными", - отметил Ниико.

За эти высказывания он подвергся жесткой критике со стороны других политиков, в том числе из его собственной партии "Истинные финны". Некоторые увидели в его словах расхождение с официальной внешнеполитической линией Хельсинки и потребовали, чтобы он оставил свою должность во главе комитета.

Ниико был вынужден уступить, а заодно удалить вызвавший такую бурю негодования пост и написать новый, смягчив формулировки. "На данный момент членство Украины в НАТО, как я понимаю, нереально", - отметил депутат. "Мое основное беспокойство заключается в том, удастся ли избежать полномасштабной войны с помощью дипломатии", - добавил он.

Между тем в США, которые больше всех нагнетают обстановку вокруг Украины, большая часть населения вообще не представляет, где находится эта страна. Только 34 процента опрошенных в рамках исследования, проведенного компанией Morning Consult, смогли найти Украину на карте мира. В попытках угадать ее размещали в различных точках Европы и Северной Африки. И несмотря на трудности с географией, многие высказались за предоставление военной помощи Киеву (37 процентов из тех, кто не смог найти Украину на карте, и 50 процентов среди тех, кому это удалось).

Примечательно, что ряд респондентов не знали даже, где находится Россия, самая большая страна в мире, которую в США винят во всех бедах. 28 процентов опрошенных не смогли справиться с этим вопросом.

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