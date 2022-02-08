Песков прокомментировал идею "финляндизации" Украины

Говорить о возможности "финляндизации" Украины - то есть ее нейтрального статуса - преждевременно, это зависит от позиции Киева. Об этом заявил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

""Финляндизация" - это хорошо, но есть конституция и доктринальные документы Украины, где речь идет, скорее, об "антифинляндизации". Поэтому там много вопросов", - заметил Песков. На вопрос, можно ли считать предложения президента Франции Эмманюэля Макрона на встрече с Владимиром Путиным идеями о придании Украине нейтрального статуса, он предложил обращаться к французской стороне. "И, конечно, еще все-таки зависит все от самого Киева", - добавил пресс-секретарь президента. Напомним, что после переговоров с Путиным Макрон направился на Украину.

Песков также сослался на слова президента России о рациональных зернах в идеях Макрона, на основе которых можно продолжать работу. "Но во многом это, конечно, будет зависеть от того, в каком ключе пройдут его обсуждения в Киеве сегодня и в каком ключе состоятся дальше его обмены мнениями с коллегами по ЕС и НАТО", - уточнил он.