В Кремле назвали причину долгих переговоров Путина с Макроном

Фото: Пресс-служба Президента РФ

"В Кремле были готовы в этому​​​. Во-первых, между Путиным и Макроном установились очень конструктивные и содержательные отношения, которые позволяют им проводить много времени, общаясь друг с другом. Кроме того, ситуация действительно достаточно экстраординарная, и требует подобных подробных разговоров", - сказал Песков. Он также добавил, что Эммануэль Макрон решил переночевать в Москве прежде чем отправиться в Киев. После пресс-конференции Путин и Макрон беседовали еще минут 20, сообщил пресс-секретарь президента России. Лидеры также решили в ближайшее время поговорить по телефону.

Продолжительность разговора на высшем уровне - "обоюдное желание" глав государств​​​. "Очень напряженная повестка и изложение аргументов, по крайней мере, нашего президента, относительно нашей позиции, конечно, требует времени", - сказал Песков.