Кремль был готов к продолжительным переговорам с Макроном

Между Владимиром Путиным и Эмманюэлем Макроном установились очень конструктивные отношения, Кремль был готов к тому, что их беседа затянется. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Переговоры состоялись вечером 7 февраля и продолжались более пяти часов.

Представитель Кремля подчеркнул, что сложилась достаточно экстраординарная ситуация, которая требует подобных подробных разговоров.

"Поэтому да, действительно, мы предполагали, что может затянуться, тем более что господин Макрон принял решение переночевать в Москве перед тем, отправляться в Киев", - сказал Песков.