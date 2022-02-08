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Рубрика: В мире

После переговоров с Путиным Макрон отправился на Красную площадь

После продолжавшихся более пяти часов переговоров с президентом России Владимиром Путиным лидер Франции Эмманюэль Макрон отправился не в отель, а на Красную площадь.

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Политика сопровождали посол Франции в Москве Пьер Леви, журналисты и военные. Об этом сообщает ТАСС.

Напомним, Макрон прибыл в Москву 7 февраля. И уже вечером в Кремле обсудил с президентом РФ широкий круг вопросов: расширение НАТО, безопасность в Европе и ситуацию на Украине.

Стоит отметить, что 8 февраля лидер Франции прибудет в Киев и встретится с Владимиром Зеленским. И после этого Путин и Макрон снова поговорят. "Мы договорились, что после консультаций с руководством Украины мы созвонимся и получим какую-то обратную связь", - сказал президент РФ. И добавил, что в зависимости от этого Москва будет "строить дальше свои собственные шаги".

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