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Рубрика: Власть

Путин провел переговоры с Макроном. Главное

Текст: Айсель Герейханова
Президент России Владимир Путин 7 февраля провел переговоры с лидером Франции Эмманюэлем Макроном, которые длились почти 6 часов. А итоговая пресс-конференция двух лидеров завершилась уже ночью 8 февраля. "Российская газета" публикует главные заявления президента РФ.
Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

- Путин считает, что вступление Украины в НАТО приведет к военной конфронтации. "Если Украина будет в НАТО и военным путем будет возвращать себе Крым, европейские страны автоматически будут втянуты в военный конфликт с Россией". И в этом случае победителей не будет.

- Путин - французскому журналисту: "Вы хотите воевать с Россией? Вы спросите своих читателей, зрителей, пользователей интернет-ресурсов. Вы хотите, чтобы Франция воевала с Россией? Но ведь так оно и будет".

- Утверждения об агрессивном поведении Москвы не соответствуют здравой логике. "Не мы же двигаемся к НАТО, а НАТО двигается к нам. Поэтому говорить о том, что Россия ведет себя агрессивно, по меньшей мере, не соответствует здравой логике. Мы что ли пришли на границу куда-то? К нам же подошла инфраструктура НАТО", - подчеркнул российский лидер.

- Центральные озабоченности РФ по гарантиям безопасности были проигнорированы США и НАТО.

- Власти в Киеве взяли курс на демонтаж Минских договоренностей. Путин заявил, что нет подвижек по таким принципиальным вопросам, как конституционная реформа, амнистия, местные выборы, правовые аспекты особого статуса Донбасса.

- "Ну, нравится - не нравится, терпи, моя красавица. Надо исполнять, по-другому не получится",- так президент РФ охарактеризовал позицию Киева по минским соглашениям.

- Путин не исключил, что Украина вновь попытается решить проблему Донбасса силовым путем. "Ведь дважды уже пытались. Кто гарантирует от третьей?" - заявил президент, отметив, что все эти вопросы ждут "своего кропотливого исследователя".

- Президент РФ сообщил, что Украина сосредоточила около 125 тысяч военных в районе Донбасса.

- Российский лидер назвал действия западных стран, поддержавших насильственный захват власти на Украине в 2014 году, плохой песочницей. "Сами ничего не исполняют, а от нас требуют каких-то исполнений. Давайте так не будем играть, это плохая песочница, нам такая игра не нравится", - отметил президент.

- Путин заявил, что обещал Порошенко политическое убежище, если у того возникнут сложности. Предложение все еще актуально.

- Россия скоро направит ответ США и НАТО по теме гарантий безопасности.

- Ряд идей Макрона вполне могут быть положены в основу дальнейших шагов по Украине и безопасности в Европе.

- Путин заявил, что переговоры с Макроном по традиции прошли в деловом ключе, были содержательными и полезными.

- Президент РФ сообщил, что после визита Макрона в Киев, они еще созвонятся.

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