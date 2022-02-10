Главы МИД России и Британии не нашли общего языка на переговорах в Москве

В четверг, 10 февраля, министр иностранных дел России Сергей Лавров принял в Москве свою британскую коллегу Лиз Трасс. Как раз в этот день в РФ отмечали День дипломатического работника, и, как подметила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, визит госпожи Трасс стал своего рода "подарком англосаксонской дипломатии российской". На итоговой пресс-конференции, которую лишь формально можно было назвать совместной, стало ясно, что стороны не нашли общего языка. Сергей Лавров назвал встречу "разговором немого с глухим" и признался, что давно у него не было таких странных переговоров, на которые партнеры приехали с заготовленными тезисами из публичных обвинительных тирад.

Как подметили наблюдатели, Лиз Трасс явно настраивалась на "холодную атмосферу": по трапу она сошла в черном меховом пальто и меховой шапке, хотя Москва встретила гостью с Альбиона оттепелью. Министр успела прогуляться по центру столицы, возложила цветы к Могиле Неизвестного Солдата и посетила в МГУ "занятия по физике и математике, которые способствуют формированию нового поколения лидеров в области науки, что служит общим интересам России и Британии". Впрочем, на этом разговоры об объединяющей повестке со стороны главы Форин Офис закончились.

Как признал Лавров, отношения двух стран находятся "на самой низкой отметке за последние годы"

Свою речь перед журналистами и все ответы на их вопросы госпожа Трасс, которая в конце прошлого года картинно каталась на танке неподалеку от границ РФ в Эстонии, начинала со слов о "российской агрессии" и о санкциях, которые готовит Лондон против Москвы "в случае вторжения на Украину". Сергей Лавров не скрывал разочарования тем, что все факты и "подробнейшие разъяснения" российской стороны "отскакивали от неподготовленной почвы". "Госпожа министр и я говорили два часа, и все это время никакой другой интонации мы не слышали. Требования убрать российские войска с российской территории никоим образом не менялись в ответ на наши аргументы, и это вызывает сожаление... Я давно не участвовал в дипломатических переговорах, которые можно было бы вести в прямом эфире, потому что ничего конфиденциального, доверительного, отличного от того, что регулярно звучит с высоких трибун в Лондоне, мы не услышали", - подвел итоги глава МИД России. По его словам, британские коллеги как будто игнорируют и президента Франции Макрона, и экспертов Пентагона, и даже заявления первых лиц Украины о том, что нет никакого повода для паники. Как признал Лавров, отношения двух стран находятся "на самой низкой отметке за последние годы", при этом Москва готова восстановить сотрудничество, в том числе работу межправительственного комитета по торговле и инвестициям и энергетический диалог высокого уровня. Однако за разговорами об Украине до двусторонних вопросов дело толком не дошло - Лавров и его гостья обсуждали их уже отдельно за рабочим завтраком.

Глава МИДа Британии возложила цветы к Могиле Неизвестного Солдата. Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Между тем в пятницу Москву собирается также посетить министр обороны Британии Бен Уоллес. Как раз накануне премьер королевства Борис Джонсон объявил о мобилизации еще тысячи британских военных в помощь НАТО "на случай гуманитарного кризиса в Восточной Европе". Джонсон также обещал направить дополнительную боевую технику и войска в Эстонию и другие государства "на восточном фланге НАТО". Сомнения в том, что на этом фоне переговоры будут конструктивными, накануне высказал посол РФ в Лондоне Андрей Келин. "Откровенно говоря, не очень понимаю, как можно с таким настроем ехать к нам на разговор", - отметил дипломат. В Москве считают, что риторика британских официальных лиц во многом связана со скандалами вокруг вечеринок на Даунинг-стрит в разгар пандемии, из-за которых под Джонсоном зашаталось кресло. Как раз в эти дни полиция Лондона приняла решение допросить его по поводу еще одного эпизода о нарушении антиковидных ограничений. Под занавес пресс-конференции Сергей Лавров привел мнение канадского журналиста о том, что "тема Украины зачастую становится костылем для падающих рейтингов западных политиков".

От "РГ"

Редакция "Российской газеты" поздравляет всех сотрудников МИД России с Днем дипломатического работника и желает им успешных переговоров со всеми партнерами.