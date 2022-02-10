Хирург Чупин назвал признаки появления тромба

Новости

Самолет А-100 "Премьер" выполнил первый полет с включенной РЛС 09:53
Шведские хоккеисты едва не упустили победу в матче против Латвии 09:52
Врач Тяжельников дал совет, как быстрее восстановиться после ОРВИ 09:49
Почта России обновила сервис цифровых обращений для клиентов 09:44
Врачи больницы спасли москвичу почку, вынув из нее 7-сантиметровый камень 09:36
Министр: У Ливии нет возможности увеличить экспорт газа в Европу 09:21
Экс-глава МИД Австрии Кнайсль признала правоту Мюнхенской речи Путина 2007 года 09:00
ФНС раскрыла, сколько денег получил бюджет с налогов на большие зарплаты 08:56
Евгений Семененко катался с болями в спине на Играх в Пекине 08:56
Американец Натан Чен стал олимпийским чемпионом по фигурному катанию 08:41
Посол РФ во Франции: Парижу стоит присмотреться к ситуации с Deutsche Welle 08:28
Марк Кондратюк: За команду выступил лучше, чем в личном турнире 08:23
Российские фигуристы с ошибками откатали произвольную программу в Пекине 07:51
Юдзуру Ханю упал с четверного акселя в произвольной программе на ОИ 07:39
Постпред РФ при ООН в Женеве не исключил провокаций со стороны Киева 07:25
Посольство РФ: США ограничивают латиноамериканские страны в свободе выбора 06:35
Сноубордистка Хлоя Ким стала олимпийской чемпионкой в дисциплине "хафпайп" 06:06
Представитель ВОЗ: Процесс одобрения "Спутника V" продвигается вперед 05:30
Fox Business: Запуск соцсети Трампа может состояться в конце марта 04:53
На Камчатке пехотинцы ТОФ обстреляют лавиноопасные склоны вулканов 04:35
Постпред РФ при ООН в Женеве заявил об отсутствии планов "вторгаться" на Украину 04:30
В Приморье построят ангары для хранения пестицидов из Приамурья 03:54
Инфекционист Малышев спрогнозировал выход на плато по COVID через 3-4 недели 03:42
Филиппины отменили карантин для полностью привитых от COVID-19 туристов 03:18
В Румынию прибыла первая колонна с американской военной техникой 02:40
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Опрос "РГ": Чему, по вашему мнению, мешают дети? И мешают ли?
Опрос "РГ": Чему, по вашему мнению, мешают дети? И мешают ли?
Задайте вопрос депутату Госдумы Владимиру Ресину
Задайте вопрос депутату Госдумы Владимиру Ресину
Расписание трансляций олимпийских соревнований на первую неделю зимних Игр
Расписание трансляций олимпийских соревнований на первую неделю зимних Игр
10.02.2022 08:37
Рубрика: Общество

Хирург Чупин назвал признаки появления тромба

Текст: Ольга Орлова

Тромбоз и возникновение тромба - одна из серьезных опасностей здоровью и жизни человека. Прежде всего он возникает в нижних конечностях, там, где происходит большее сгущение венозной крови и по законам гравитации может возникать ее застой.

Фото: Константин Завражин/РГ
Специалисты назвали способ избежать тромбоза после COVID-19

На то, что образовался тромб, могут указывать некоторые признаки, рассказал в интервью РИА Новости заведующий отделением сосудистой хирургии НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского Минздрава России, доктор медицинских наук Андрей Чупин.

В первую очередь, это онемение, побеление или покраснение кожи конечностей, боль и чувство холода в месте появления тромба. "Важно не пренебрегать этими симптомами и не доводить до момента, когда нарушится двигательная функция конечности, а вызвать скорую помощь. Даже если просто кажется, что "что-то не то", если ситуация не совсем понятна, лучше перестраховаться и обратиться к врачу", - предупреждает доктор.

Конечно, такие симптомы могут проявляться и при других заболеваниях, например, при корешковом синдроме с онемением конечностей, прострелах. Но, показавшись специалисту, человек точно исключит возникновение опасного тромбоза.

Если диагноз подтвердится, то дальнейшее лечение будет зависеть от вида тромба. В одних случаях пациенту назначают антикоагулянты и ангиопротекторы, тромболитики, в других требуется срочная тромбэктомия, хирургическое удаление тромба.

Наука Общество Здоровье Общество Наука Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Постпред РФ при ООН предупредил об опасности игр с гарантиями безопасности
В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно сдавать ПЦР-тест
Посол РФ в США Антонов не исключил своего выдворения из Вашингтона
В Минздраве рассказали о состоянии госпитализированного Жириновского
Росстат сообщил о росте реальных доходов россиян в конце 2021 года
Сможет ли искусственный интеллект предотвратить авиакатастрофы
Тест: Хорошо ли вы знаете "фишки", которыми в России удивляют туристов