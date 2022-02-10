Хирург Чупин назвал признаки появления тромба

Тромбоз и возникновение тромба - одна из серьезных опасностей здоровью и жизни человека. Прежде всего он возникает в нижних конечностях, там, где происходит большее сгущение венозной крови и по законам гравитации может возникать ее застой.

На то, что образовался тромб, могут указывать некоторые признаки, рассказал в интервью РИА Новости заведующий отделением сосудистой хирургии НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского Минздрава России, доктор медицинских наук Андрей Чупин.

В первую очередь, это онемение, побеление или покраснение кожи конечностей, боль и чувство холода в месте появления тромба. "Важно не пренебрегать этими симптомами и не доводить до момента, когда нарушится двигательная функция конечности, а вызвать скорую помощь. Даже если просто кажется, что "что-то не то", если ситуация не совсем понятна, лучше перестраховаться и обратиться к врачу", - предупреждает доктор.

Конечно, такие симптомы могут проявляться и при других заболеваниях, например, при корешковом синдроме с онемением конечностей, прострелах. Но, показавшись специалисту, человек точно исключит возникновение опасного тромбоза.

Если диагноз подтвердится, то дальнейшее лечение будет зависеть от вида тромба. В одних случаях пациенту назначают антикоагулянты и ангиопротекторы, тромболитики, в других требуется срочная тромбэктомия, хирургическое удаление тромба.