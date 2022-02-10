Яровая предложила ввести уголовную ответственность за пропаганду педофилии

Необходимо установить уголовную ответственность за пропаганду педофилии, в том числе в интернете. Об этом заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.

Она также призывает дать Роскомнадзору право незамедлительно (без суда) прекращать доступ к сайтам, пропагандирующим педофилию. Парламентарий выступила с такими предложениями на заседании рабочей группы по подготовке комплексного проекта закона на тему защиты детей от сексуального насилия.

Вице-спикер пояснила, что в реестре - 5 тысяч таких сайтов. Но на их включение в список уходит не менее 2-3 месяцев.

Замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин заявил, что ведомство поддерживает введение внесудебной блокировки интернет-материалов с оправданием педофилов.

"При этом мы уже сейчас на этом этапе, я ответственно заявляю, готовы предложить на подзаконном уровне уже ввести ответственным органом власти за принятие таких решений Роскомнадзор", - сказал Субботин.

Ранее Яровая заявляла о том, что актуальная статистика говорит о необходимости принятия комплексных мер по защите детей от насилия. Она призвала создать государственную программу профилактики преступлений против несовершеннолетних.