Институт наследия им.Лихачева доработает проект по традиционным ценностям

Предложения экспертов, прозвучавшие во время обсуждения проекта по традиционным ценностям, будут учтены, и проект будет доработан в Институте наследия им. Д.С.Лихачева.

- Дискуссии на площадках продолжатся, а по их итогам документ будет доработан, - сказали ТАСС в Институте наследия, подчеркнув, что "как и подготовка первоначального текста документа, его дальнейшая доработка будет вестись совместно с профильными экспертами, научными и общественными организациями, федеральными органами исполнительной власти".

Напомним, что в этом варианте проекта к числу традиционных ценностей отнесены "жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство народов России".

Проект критиковал глава главе Союза театральных деятелей РФ Александр Калягин, считающий, что для регулирования сферы общественных отношений достаточно действующих правовых актов.

А председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, представляя позицию Русской православной церкви, предложил внести в перечень традиционных ценностей России упоминание веры в Бога.