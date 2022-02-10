Кабмин подготовил законопроект об индексации военных пенсий на 8,6%

По поручению президента правительство подготовило законопроект об индексации военных пенсий на 8,6 процента. Ежемесячную доплату, подчеркнул премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина, получат военные пенсионеры и приравненные к ним лица, в том числе служившие в органах внутренних дел, национальной гвардии и пожарные.

"Надбавка будет начислена с 1 января текущего года, так же, как это уже было сделано для остальных пенсионеров", - заявил Мишустин. Он попросил депутатов Государственной Думы рассмотреть законопроект в кратчайшие сроки.