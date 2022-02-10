Какие задачи военные России и Беларуси решают на учении "Союзная решимость-2022"

В четверг на пяти общевойсковых полигонах в Беларуси началось масштабное совместное учение "Союзная решимость-2022". К нему привлекли органы управления и части Восточного военного округа России, а также местные армейские формирования.

Силы и средства генералы собрали немалые. Сухопутные подразделения, десант, боевую авиацию и дивизионы ПВО Минобороны РФ передислоцировало в соседнюю страну почти за 10 тыс. километров. Минск выставил на учение чуть ли не все свои вооруженные силы. Общую численность войсковых группировок генералы не называют. Но известно: количество солдат и офицеров, а также используемых на маневрах основных систем вооружения ограничили параметрами, предусмотренными Венским документом 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности. Об этом задолго до начала учения сообщил зарубежным военным атташе замминистра обороны России Александр Фомин. Уведомлять их о предстоящих в Беларуси совместных маневрах его, в общем-то, ничего не обязывало. Тем не менее, наши военные это сделали - так сказать, в порядке доброй воли.

Этот жест на Западе явно не оценили. Там не первую неделю трубят, что российские войска сконцентрировались в Беларуси для вторжения на Украину. Официальная информация о том, что организовать проверку сил реагирования Союзного государства и в ее рамках провести учение "Союзная решимость -2022" президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились еще в декабре прошлого года, во внимание не берется. Как и наши заявления, что никто на Украину нападать не собирается, а после маневров в Беларуси российские подразделения вернутся в места постоянной дислокации. Истерию на Западе развели такую, словно наши танки уже разъезжают по улицам Киева. Бред, да и только. Но очень провокационный, а потому особенно опасный бред.

Между тем, в Минобороны РФ еще раз четко обозначили цель начавшихся в Беларуси маневров - их проводят для отработки задач по пресечению и отражению внешней агрессии в ходе ведения оборонительной операции, а также противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства. Проще говоря, тематика учения стопроцентно оборонительная. И исключительно важная как для Минска, так и для Москвы. Не случайно подготовку к маневрам на месте проверили министры обороны двух стран Сергей Шойгу и Виктор Хренин, перед началом учения в Беларусь прилетел начальник российского Генштаба Виктор Герасимов.

"В ходе учения, на полигонах "Домановский", "Гожский", "Обуз-Лесновский", "Брестский" и "Осиповичский", а также на отдельных участках местности Республики Беларусь будут выполнены мероприятия по усилению охраны госграницы для пресечения проникновения вооруженных групп боевиков, перекрытию каналов доставки оружия и боеприпасов, поиску, блокированию, уничтожению незаконных вооруженных формирований и диверсионно-разведывательных групп противника. Также в ходе учения будут задействованы аэродромы "Барановичи", "Лунинец", "Лида" и "Мачулищи", - рассказали в нашем военном ведомстве.

Строго говоря, эти задачи военные России и Беларуси начали выполнять еще в ходе первого этапа проверки сил реагирования Союзного государства. Учение - это ее второй и наиболее активный этап, который продлится до 20 февраля.

Вообще вся проверка построена так, чтобы большой комплекс задач подразделения двух стран отрабатывали последовательно. Сначала была переброска войск и техники на большое расстояние. Это позволило, в том числе, оценить логистические решения генералов и готовность к их реализации транспортной инфраструктуры.

Затем в процессе формирования группировок войск шло боевое слаживание и отработка взаимодействия как различных видов и родов войск, так и совместных действий двух армий. Не случайно еще на этапе подготовки к маневрам экипажи российских и белорусских истребителей Су-30СМ совместно выполнили патрулирование госграницы. А пилоты наших Су-35 сопроводили эту задачу еще и учебным перехватом белорусских штурмовиков Су-25.

Все, что касается безопасности в небе, генералы держат на особом контроле. Подтверждение тому - полеты над Беларусью российских дальних бомбардировщиков Ту-22М3. Но главное - усиление боевого дежурства в рамках Единой региональной системы ПВО России и Беларуси. Для этого в соседнее государство даже перебросили два дивизиона наших зенитных ракетных систем С-400 "Триумф". Такие, напомним, прикрывают российскую авиабазу Хмеймим в Сирии. А в Беларуси эти комплексы в период проверки и учения "Союзная решимость-2022" смогут контролировать все воздушное пространство республики. А при необходимости "заглянуть" и за его пределы.